Ситуація така як в Авдіївці: в 'Азові' розповіли про бої на важливому напрямку

За словами військового, ситуація в Серебрянському лісництві така ж, як і в районі Авдіївки, з якої сьогодні було проведено повне виведення військ.

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В "Азові" розповіли про бої на важливому напрямку / Колаж Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Авдіївка в Донецькій області — не єдиний напрямок, який зараз перебуває в дуже складній ситуації. Таку думку висловив начальник штабу бригади Національної гвардії України "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич у своєму інтерв'ю Наталі Мосейчук.

"Ми зараз стоїмо у Серебрянському лісництві. Там поруч — така сама ситуація", — каже він.

Кротевич висловив припущення, що такі ситуації виникають через те, що не завжди об'єктивна інформація досягає найвищого керівництва.

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"От чого не вистачає багатьом генералам. Не всім, але багатьом. Вони не прислухаються. Вони вважають, що вони все знають. А це не так", — каже військовий.

Кротевич зауважив, що не слід пов'язувати події в Авдіївці з результатами ротації вищого військового керівництва України.

"Коли зайшли нещодавно деякі бригади в Авдіївку, коли було прийнято рішення, підписаний наказ — це було до того як призначили Сирського головкомом", — наголосив він.

Ситуація на фронті

Сьогодні, 17 лютого, частину Авдіївки, з якої Сирський дав наказ вивести війська, все ще контролювали Збройні сили України. Про це розповів сержант ЗСУ Єгор Фірсов, який бере участь у бойових діях на Авдіївському напрямку.

Збройні сили продовжують відновлять контроль над Авдіївкою, однак цей процес потребує комплексного підходу, зауважив у своєму Facebook очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що пілоти російських Су-34 та Су-35 намагалися катапультуватися після збиття їх літаків. Подальша доля пілотів буде відома пізніше.

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