УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Ситуація така як в Авдіївці: в "Азові" розповіли про бої на важливому напрямку

Юрій Берендій
17 лютого 2024, 20:02
За словами військового, ситуація в Серебрянському лісництві така ж, як і в районі Авдіївки, з якої сьогодні було проведено повне виведення військ.
Ситуація така як в Авдіївці: в 'Азові' розповіли про бої на важливому напрямку
В "Азові" розповіли про бої на важливому напрямку / Колаж Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Авдіївка в Донецькій області — не єдиний напрямок, який зараз перебуває в дуже складній ситуації. Таку думку висловив начальник штабу бригади Національної гвардії України "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич у своєму інтерв'ю Наталі Мосейчук.

"Ми зараз стоїмо у Серебрянському лісництві. Там поруч — така сама ситуація", — каже він.

Кротевич висловив припущення, що такі ситуації виникають через те, що не завжди об'єктивна інформація досягає найвищого керівництва.

відео дня

"От чого не вистачає багатьом генералам. Не всім, але багатьом. Вони не прислухаються. Вони вважають, що вони все знають. А це не так", — каже військовий.

Кротевич зауважив, що не слід пов'язувати події в Авдіївці з результатами ротації вищого військового керівництва України.

"Коли зайшли нещодавно деякі бригади в Авдіївку, коли було прийнято рішення, підписаний наказ — це було до того як призначили Сирського головкомом", — наголосив він.

Ситуація на фронті

Сьогодні, 17 лютого, частину Авдіївки, з якої Сирський дав наказ вивести війська, все ще контролювали Збройні сили України. Про це розповів сержант ЗСУ Єгор Фірсов, який бере участь у бойових діях на Авдіївському напрямку.

Збройні сили продовжують відновлять контроль над Авдіївкою, однак цей процес потребує комплексного підходу, зауважив у своєму Facebook очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що пілоти російських Су-34 та Су-35 намагалися катапультуватися після збиття їх літаків. Подальша доля пілотів буде відома пізніше.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ситуація в Авдііївці
Реклама

Головне за день

Ситуація така як в Авдіївці: в "Азові" розповіли про бої на важливому напрямку

Ситуація така як в Авдіївці: в "Азові" розповіли про бої на важливому напрямку

20:02 Україна
Путіна може спіткати доля Навального

Путіна може спіткати доля Навального

18:49 Погляди
"В Авдіївці тривають бої": Фірсов розповів, що відбувається насправді

"В Авдіївці тривають бої": Фірсов розповів, що відбувається насправді

18:12 Україна
Всі головні новини

Популярне

Люди відмовляються від оцту через більш ефективний засіб для видалення накипу 18631

Люди відмовляються від оцту через більш ефективний засіб для видалення накипу

Кішка робить одну важливу дію, якщо вибачається: як коти відчувають провину 11749

Кішка робить одну важливу дію, якщо вибачається: як коти відчувають провину

Як швидко прочистити засмічення в раковині: сантехнік поділився геніальним методом 6005

Як швидко прочистити засмічення в раковині: сантехнік поділився геніальним методом

Росіяни пішли на штурм Авдіївки без бронежилетів, таких втрат ще не було - Атеш 5901

Росіяни пішли на штурм Авдіївки без бронежилетів, таких втрат ще не було - Атеш

Останні новини

20:02

Ситуація така як в Авдіївці: в "Азові" розповіли про бої на важливому напрямку

19:48

10 тисяч доларів за ліквідацію танка: у Раді озвучили нові виплати мобілізованим

19:18

Україна вперше отримає конфісковані активи Росії

19:15

Для чого деякі господині кладуть пакет в пральну машину: бабусин методВідео

19:10

Забутий рецепт із СРСР із 4 інгредієнтів: готуємо знаменитий салат "Людмила"

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:49

Путіна може спіткати доля НавальногоПогляд

18:45

Китай не буде "сидіти склавши руки": Ван Ї висловився про війну в Україні

18:34

"Неповага до звання": британський полковник розкритикував відставку Залужного

18:22

Масляна-2024: головні правила свята на кожен день тижня

Реклама
18:12

"В Авдіївці тривають бої": Фірсов розповів, що відбувається насправді

18:00

Під загрозою ще 2 міста: після захоплення Авдіївки росіяни готують новий наступ

17:55

Завдавали колосальних втрат РФ: спецпризначенці тиждень обороняли дорогу з АвдіївкиФото

17:11

Знайшли 800 тисяч снарядів для ЗСУ: в Чехії розповіли, коли Україна їх отримає

17:07

"Ненависть Путіна ніколи не переможе": Зеленський зробив гучну заяву

16:59

Позиції чи солдати: Сирський відверто розповів, що для нього важливіше

16:59

Церковне свято 18 лютого: чому цього дня не можна йти в гості

16:50

У Запоріжжі після ворожої атаки тисячі городян залишилися без опалення

16:39

Найбільший виклик для росіян: в ЗСУ оцінили загрозу висадки РФ на правому березі

16:34

Він є вдома у всіх: інгредієнт, який продовжить життя квітів на День святого Валентина

16:15

У РФ "доконали" опозиціонера: як смерть Навального вплине на ситуацію в країні

Реклама
16:07

"Авдіївку – повернемо": Умєров назвав ключові фактори для звільнення міста

16:05

Куди поділись пілоти знищених російських літаків: у ЗСУ розкрили деталі

15:51

Росіяни ракетами обстріляли Харківщину: знищили 2 під'їзди, під завалами - люди

15:23

Переломний момент попереду: боєць ЗСУ розповів правду про вихід з Авдіївки

15:18

Doc Kyiv Fest: Оголошено національну конкурсну програму кінофестивалю

15:03

"На нас чекають дуже важкі бої": у 3 ОШБр розповіли, як виводять війська з Авдіївки

14:59

Після відходу ЗСУ з Авдіївки росіяни готують новий наступ - Третя штурмова бригада

14:43

П'яного Білана зняли на концерті в Казахстані

14:09

Зеленський у Мюнхені запропонував звозити Трампа на фронт - зал аплодував

13:59

Росіяни пішли на штурм Авдіївки без бронежилетів, таких втрат ще не було - Атеш

13:39

ЗСУ зайняли позиції на другому рубежі оборони в Авдіївці: Тарнавський розповів про втрати РФ

13:36

Окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі: подробиці атаки

13:14

ЗСУ знищили три російські літаки: головнокомандувач розкрив деталі

12:55

Навального вбили: команда російського опозиціонера підтвердила його смерть

12:52

"Реальна загроза": в ISW дали прогноз нападу РФ на країни НАТО

12:51

Про що говорив Зеленський на Мюнхенській конференції: головні тези

12:33

"Правильні рішення": Шольц розповів, чому Україна не може отримати ракети Taurus

12:15

Сподіваюся, що знову буду чути: Камалія з лікарні подякувала хірургам

12:15

"Ми повернемо додому мільйони українців": Зеленський зробив гучну заяву

12:10

"Буде або в Гаазі, або вбитий": Зеленський спрогнозував долю диктатора ПутінаВідео

Реклама
12:07

"Путін зі своїми головорізами": російський соціолог розкрив, що сталось із Навальним

11:43

Експерт із садівництва розповів, як привести газон до ладу всього за пару тижнів

11:27

"Це професійне рішення": Зеленський прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки

10:43

Китайський гороскоп на 18 лютого: Тигр - захищайтеся, Коза - поговоріть з друзями

10:40

"Дедалі менше придатних позицій для оборони" - Тимочко про бої на Авдіївському напрямку

10:38

Авдіївка обійшлася кратно дорожче, ніж Бахмут: пропагандисти РФ у ступорі через втрати армії

09:57

Захоплення Авдіївки не дасть переваг: ISW про те, куди окупанти підуть далі

09:52

"Немає майбутнього, рятуйте дітей": колишній Собчак прокоментував смерть Навального

09:41

Потужна пожежа в Росії: в Іжевську загорівся ТЦ, де виробляли дрони - росЗМІВідео

09:03

Військова допомога Україні: Конгрес США розгляне питання не раніше середини березня

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти