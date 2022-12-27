Бідність, безробіття і зростання криміналу: на українців чекає важкий час після війни – Золотарьов

Зараз нам допомагають коштами закордонні партнери, проте після війни або у разі її заморожування матеріальні вливання можуть припинитися.

Золотарьов попередив, що на українців чекає важкий час після війни / Главред, УНІАН

Після закінчення війни для українців випробування не завершаться. Доведеться стикнутися з наслідками – серйозним падінням рівня життя, зростанням безробітності і як наслідок – зростанням рівня криміналу.

Нині наша держава отримує допомогу від західних партнерів, що дозволяє економіці утримуватися на плаву. Про це розповів директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв'ю Главреду.

"(На нас чекає – ред.) дворазове падіння рівня життя. Зараз є позитивні новини – незважаючи на блокування Угорщиною, ЄС все-таки виділяє нам кошти. Але щомісячна потреба України – близько п'яти мільярдів доларів. Дають нам трохи менше, але якось кінці з кінцями зводимо", – каже експерт.

Проте якщо війну поставлять на паузу і бойові дії будуть заморожені, то Україні можуть фактично сказати – "Виживайте якось самі".

"Тоді від дуже багатьох звичних речей в соціальному плані – питань, що стосуються освіти, грошової допомоги – доведеться відмовитися, включаючи питання післявоєнного відновлення", – каже Золотарьов.

Зараз для людей, які через розв’язану Росією війну втратили дах над головою, будують модульні містечка. Проте надалі, зважаючи на поточний стан економіки, Україна не потягне питання відновлення житла, зазначає експерт.

"Військові витрати (а сьогодні це більше 30% держбюджету), поки існує Росія, ми скоротити не зможемо. На жаль, навіть у питаннях розмінування деокупованих територій, щоб можна було їх використовувати в аграрному секторі, потрібен час і гроші. Причому чималі гроші і, врешті-решт, техніка", – пояснив він.

Тому українцям варто бути готовими до того, що доведеться стикнутися з бідністю, безробіттям та іншими наслідками війни.

"Безробіття і зростання бідності буде вести до зростання криміналу, появи угруповань, коли жити стане не тільки набагато бідніше, але і небезпечно. Через це проходили дуже багато країн в післявоєнний період, і до цього потрібно готуватися і нам", – сказав експерт.

Раніше Золотарьов зазначав, що США надають Україні таку військову допомогу, щоб вона не програла у війні і могла стримувати Росію. Проте це не той обсяг, який дав би нашій державі можливість для військової перемоги з поверненням своїх територій. Експерт вважає, що США зацікавлені не так у швидкій перемозі України, як у повільній політичний трансформації Росії.

Також Золотарьов розповідав, що, враховуючи масштаб руйнувань після ударів російських окупантів, відновлення енергосистеми України може зайняти не місяці, а роки. За його словами, в Україні немає жодної генеруючої, розподільної електропідстанції, по якій би окупанти не завдавали удари.

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