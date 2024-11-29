Байден відреагував на ракетний удар РФ по Україні: що сказав президент США

Надання Україні засобів протиповітряної оборони - пріоритет для Америки.

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Джо Байден прокоментував ракетний удар РФ по Україні 28 листопада / Колаж: Главред, фото: twitter.com/WhiteHouse, ДСНС, скріншот

Ключові тези:

Байден засудив ракетний терор РФ

США продовжать підтримувати Україну

Президент США Джо Байден назвав "обурливою" масштабну ракетно-дронну атаку Росії проти України 28 листопада і запевнив у подальшій оборонній підтримці нашої країни.

За словами американського лідера, вчорашня атака РФ є "ще одним нагадуванням про терміновість і важливість підтримки українського народу в його захисті від російської агресії". Про це йдеться в заяві президента США, опублікованій на сайті Білого дому.

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Байден висловив підтримку Україні та нагадав, що на початку 2024 року за його дорученням, "Сполучені Штати почали визначати пріоритетність експорту засобів протиповітряної оборони, щоб вони першочергово надходили в Україну".

"Внаслідок цього рішення, Міністерство оборони поставило Україні сотні додаткових ракет ППО, і подальші поставки тривають. Упродовж кількох місяців моя адміністрація працювала над тим, щоб допомогти Україні підвищити стійкість її енергетичної мережі в рамках підготовки до зими, і Міністерство оборони продовжує надавати Україні інші критичні можливості, включно з артилерією, ракетами та бронетехнікою", - наголошується в заяві.

Байден також зазначив, що "Росія продовжує недооцінювати хоробрість, стійкість і рішучість українського народу".

За його словами, "Сполучені Штати разом із понад 50 країнами підтримують Україну та її боротьбу за свободу".

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Масована атака РФ по Україні 28 листопада - головне

Як повідомляв Главред, рано вранці 28 листопада в РФ злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Були здійснені пуски ракет. В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

У Харкові прогриміли вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що російські окупанти завдали три удари по місту. Усі "прильоти" припали на територію одного з цивільних підприємств у Київському районі.

У Києві також прогриміли вибухи під час масованої ракетної атаки РФ. Уламки збитих ракет упали у двох районах столиці - у Дніпровському та Дарницькому. Даних про постраждалих немає.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти запустили по Україні 91 ракету і 97 ударних безпілотників.

Було підтверджено збиття 76 крилатих ракет Х-101/"Калібр", 3 керованих авіаційних ракет Х-59/69, 35 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників невстановленого типу (62 ворожі безпілотники локально втрачено).

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