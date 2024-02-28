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Прилетів HIMARS: в РФ ниють про удар по 155-й бригаді, командир окупантів поранений

Яна Ставська
28 лютого 2024, 20:11
155-та бригада російських морпіхів зазнала великих втрат у війні з Україною.
HIMARS, українські військові
HIMARS знову вдарив по окупантам / Вікіпедія, 17 ОТБр імені Костянтина Пестушко

Українські артилеристи у вівторок, 27 лютого, успішно уразили ракетами місце скупчення сил 155-ї окремої мотопіхотної бригади РФ в Оленівці, підтверджують кремлівські "воєнкори".

Стверджується, що удар ЗСУ було завдано під час нагородження окремих військовослужбовців бригади 155-ї окремої мотопіхотної бригади, яка вже неодноразово "відзначалась" великими втратами за період повномасштабного вторгнення в Україну.

відео дня

Втрати 155-ї окремої бригади морської піхоти РФ в Україні

На початку листопада 2022 року з'явилися повідомлення про великі втрати в бригаді в боях в районі Павлівки під Вугледаром в Донецькій області. Військовослужбовці бригади і російські пропагандисти написали відкритого листа, звертаючись до Путіна, в якому стверджували, що за чотири дні втратили "близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти" з вини командування — генерала Мурадова і Ахмедова, — і пов'язану з Міністерством оборони РФ.

На початку лютого 2023 року 155-та бригада знову зазнала важких втрат під час наступу на Вугледар. Відеозаписи, що зафіксували результат одного бойового зіткнення, показують близько 30 знищених російських бойових машин: 13 знищених танків і 12 БМП - приблизно половину комплектації танкового батальйону РФ. Російські "воєнкори" постаралися покласти провину за тактичні невдачі на вище командування, в тому числі знову на генерала Мурадова. Однак зйомки які демонстрували російські сили, задіяні в неефективних діях, показували, що 155-та бригада, схоже, складена з погано підготовлених свіжомобілізованих солдатів, пише Вікіпедія.

За попередніми даними пропагандистів, 19 окупантів "задвохсотились", ще 12 - серед "трьохсотих". Серед ліквідованих є, зокрема, заступник командира бригади Роман Кожухов, майор Олександр Абілов, капітан Наіль Шахманов. Командир Михайло Гудков нібито поранений.

Прилетів HIMARS: в РФ ниють про удар по 155-й бригаді, командир окупантів поранений

Удар по російських окупантах підтвердив і колишній український нардеп від партії Януковича, зрадник і втікач Олег Царьов. Колаборант відразу ж почав шукати винних серед російського командування.

"Кажуть про чергове нагородження перед строєм і про черговий удар ракетами HIMARS по наших (російських - Главред) військовослужбовцях. Не вчаться. Подробиць не розкриваю, щоб не радувати ворога", - написав Царьов.

Прилетів HIMARS: в РФ ниють про удар по 155-й бригаді, командир окупантів поранений

Втрати Росії в Україні

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів.

За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2 700 танків і 5 000 БМП і БТР. Ймовірно, близько 350 000 осіб загинули і поранені.

Точна кількість ліквідованих і поранених російських окупантів у війні з Україною станом на 27 лютого становила 412 400 осіб, повідомляв речник Генерального штабу Збройних сил України старший лейтенант Андрій Ковальов.

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війна в Україні ЗСУ війна Росії та України HIMARS
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