Атакований у порту 'Кавказ' пором із паливом затонув: усі подробиці

Російський пором боровся за "живучість" близько години, потім пішов на дно.

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У Чорному морі спалахнув російський пором / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Російський пором "Акватрейдер", який був атакований, за словами пропагандистів, ракетами вдень 22 серпня в порту "Кавказ" Краснодарського краю, затонув у Керченській протоці.

Після влучання ракети пором ще був на плаву близько години. Весь цей час мешканці Криму спостерігали швидке поширення вогню.

ЗМІ писали, що на поромі було 30 цистерн із паливом і нібито 5 членів екіпажу.

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Осередків пожежі на території самого порту, за твердженням російських ЗМІ, немає.

Атака на порт Кавказ – головне

Увечері 22 серпня мешканці Севастополя почули сильні вибухи в районі порту Кавказ Краснодарського краю РФ. Повідомлялося, що після вибухів у районі порту піднявся величезний стовп вогню та диму.

Російська окупаційна "влада" удар підтвердила, уточнивши, що судно перевозило цистерни з паливом.

Порт Кавказ складається з залізничної станції та невеликого порту на косі Чушка у Керченській протоці. На території об'єкта є також автомобільний пором, який незаконно з'єднує Краснодарський край та Крим.

Нещодавно адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері заявив, що поромні переправи будуть важливою ціллю для ударів ЗСУ під час деокупації півострова.

"Але вибити матеріально-технічний потенціал Росії у Криму важливо для майбутнього контрнаступу, щоб відбити Крим, якщо це відбуватиметься", - підсумував Монтгомері.

Атаки ЗСУ на Крим З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще в липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії в Севастополі. Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже кілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.

Зазначимо, що це не перша велика атака на паливні об'єкти Російської Федерації протягом останнього тижня. До речі, пожежу на НПЗ під Ростовом після ударів БПЛА 18 серпня росіяни гасять уже п'ятий день - безуспішно.

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