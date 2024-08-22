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Пройшли майже 30 кілометрів за 2 дні: нові деталі прориву ЗСУ на Курщині - DeepState

Юрій Берендій
22 серпня 2024, 18:22
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За даними аналітиків, військові із 225 ОШБ змогли за 2 дні боїв на Курщині підірвати логістику ворога і заглибитись вглиб оборони РФ на 29 кілометрів.
Пройшли майже 30 кілометрів за 2 дні: нові деталі прориву ЗСУ на Курщині - DeepState
ЗСУ прорвались на 30 кілометрів за 2 дні вглиб РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, deepstate

225 окремий штурмовий батальйон ЗСУ зміг за 2 дні операції на території Курської області просунутись на 29 кілометрів вглиб оборони росіян. Про це повідомляє йдеться у повідомленні аналітичного проекту DeepState.

"На фоні багатьох складних життєвих моментів Української держави, є і дійсно круті військові рішення та їх реалізації. Сьогодні хочемо розповісти про професіоналізм наших військ, а саме одного з підрозділів, який своїми діями забезпечив успіх на лівому фланзі удару Сил Оборони на Курську область", - наголошують аналітики.

За інформацією DeepState, 225-та окрема штурмова бригада за два дні здійснила прорив майже на 30 кілометрів вглиб ворожої території. Операція розпочалася 6 серпня з швидкого розмінування мінно-вибухових загороджень противника за допомогою техніки бригади, що дозволило штурмовим групам прорватися та розпочати бої за опорні пункти. Після початкових успіхів наступ тривав через Дар'ївку до Нижнього Клина.

відео дня

"Перший день закінчився виходом ДШВ через бойові порядки 225 у район зосередження біля н.п. Зелений Шлях. Тут росіяни почали чинити суттєвий опір та завдавати атак", - додали автори DeepState.

За їх даними, на другий день рейду підрозділи бригади завдали удару паралельно трасі, вийшовши до населеного пункту Коренево. Це значно підірвало логістику та оборону ворога на трасі, що дозволило бригаді розширити контроль та покращити тактичне положення.

"Бої на Курщині тривають. Підрозділи продовжують виконувати поставлені задачі та досягають успіхів поки що на тактичному рівні. Інформація надана учасниками тих подій загально і вже не несе оперативної цінності для ворога", - резюмували аналітики.

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Бої в Курській області - що відомо про операцію ЗСУ на території РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, один із українських військових у коментарі для The Times наголосив, що наступ у Курській області став несподіванкою для окупантів, і це не єдиний сюрприз, який підготували бійці ЗСУ. Він підкреслив, що операція в Курській області триватиме ще довго.

Курська операція Сил оборони України вже спричинила низку політичних наслідків для Росії, зокрема те, що війна перейшла на її територію, заявив політолог Володимир Фесенко.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк також прокоментував політичні наслідки операції ЗСУ в Курській області, зазначивши, що вона унеможливлює миротворчі ініціативи третіх країн, які передбачають досягнення миру через територіальні поступки з боку України.

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