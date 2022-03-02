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Вторгнення Росії в Україну: Зеленський назвав жахливі результати для окупантів

2 березня 2022, 11:06

Зеленський назвав жахливий результат для Росії за дні війни в Україні.

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/ скріншот з відео

Росія цинічно веде війну з Україною, вбиваючи мирних людей і окупуючи наші території.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до українців, РФ втратить від цієї війни ще більше.

Він звернувся до росіян, заявивши, що російські матері втрачають дітей в абсолютно чужій для них країні.

"Вдумайтеся в це число: близько шести тисяч загиблих росіян. Російські військові. Через шість днів війни. Це без підрахунку втрат ворога за минулу ніч. Шість тисяч. Щоб отримати Україну? Це неможливо. Це не змінити ракетами. Бомба. Танка. Будь-якими ударами", - зазначив глава України.

Зеленський також підкреслив, що:

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  • Прапор РФ більше не побачать на спортивних турнірах.
  • Сучасна світова культура буде тепер закритою.
  • Російські товари прибирають з полиць магазинів по всьому світу.
  • Російські банки відключають від глобальної системи SWIFT.
  • Російські громадяни втрачають заощадження, втрачають всякі перспективи.

"Ми на своїй рідній землі. І за війну проти нас буде Міжнародний трибунал - для них", - пообіцяв Зеленський.

Вторгнення Росії до України

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

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війна в Україні вторгнення Росії
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