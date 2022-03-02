Російські війська прямують до Енергодару: все місто вийшло, щоб не пропустити окупантів

Окупанти намагаються захопити найбільшу атомну станцію в Європі.
Російські окупаційні війська йдуть у бік Енергодара, де розташована Запорізька АЕС. У зв'язку з наступом, в місті оголосили тривогу.
читайте також"Тепер" іхтамнет "точно": ЗСУ знищили ворожі танки на СумщиніМер міста Дмитро Орлов повідомив, що загарбники підійшли до Енергодару вранці, 2 березня. Крім того, вони вже кілька разів намагалися штурмувати Запорізьку АЕС.
"Увага!!! Просто зараз ворог знову під'їхав до Енергодара. Звертаємося до всіх-оперативно підходьте на блокпост, ми їх не впустимо разом! Чекаємо всіх!"- закликав мер у Facebook.
Також у мережі з'явилося відео, на кадрах якого видно, як сотні робочих атомної станції вийшли, щоб зупинити загарбників.
Варто відзначити, що Запорізька АЕС є найбільшою атомною станцією в Європі.
Нагадаємо, російські військові сили окупували місто Тростянець Сумської області. Загарбники почали проводити рейди по домівках і хапати місцевих жителів, витягуючи їх на вулиці.
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