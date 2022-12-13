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"Світла стане більше": українцям повідомили хороші новини по ситуації з енергетикою

13 грудня 2022, 23:58
Гендиректор YASNO повідомив, що в Україні запрацювали додаткові потужності генерації електроенергії.
Свет, отключение света, линии электропередачи
Українцям повідомили хороші новини по ситуації з енергетикою / УНІАН, Вікіпедія

У Києві скоротилося обмеження електроенергії, проте ситуація все одно ще залишається складною. Україна сукупно отримала ще 1000МВт завдяки підключенню додаткових потужностей генерації. Про це повідомив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

"Сьогодні Київ почувається краще, ніж учора. Обмеження скоротилися, але ситуація все одно ще складна. Хороша новина - підключені додаткові потужності генерації, Україна сукупно отримала +1000МВт. Та сказати, як це вплине на столицю, поки не можу. Бо фактично цю потужність мають розподілити на всі регіони", - написав Коваленко.

За його словами, ця "тисяча допоможе з розумінням графіків". Особливо із питанням, чи є світло у "сірій" зоні графіку.

"Так, під час світло-сірої зони, яка в графіку позначає час можливих відключень, світло є. І я впевнений, що завдяки сьогоднішньому зростанню світла стане більше", - зазначив гендиректор YASNO.

Також Коваленко поянив, що незважаючи на зростання генерації електроенергії, ситуація не покращується через пошкоджені мережі.

"Генерація зростає, але ще не до такого рівня, як була до обстрілів. Але навіть якби вона була повноцінною, її не змогли би передати через пошкодження мереж. Мережі ремонтуються, але це потребує часу", - додав він.

Відключення світла в Україні

Нещодавно генеральний директор компанії-постачальника YASNO Сергій Коваленко спрогнозував терміни відключень електроенергії в Україні у зв'язку з ракетними ударами РФ по цивільній інфраструктурі. За його словами, Україна зможе відмовитися від відключень за графіками не раніше кінця березня.

Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що в столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Як зазначив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин.

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