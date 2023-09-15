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"ATACMS приїдуть раніше": Жданов розповів, що може прискорити поставки ракет

Анна Ярославська
15 вересня 2023, 12:39 оновлено 15 вересня, 12:42
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Якщо буде підписаний договір про постачання озброєння та боєприпасів Росії, Захід буде також змушений діяти, щоб не допустити перелому в бік РФ.
Олег Жданов, ATACMS
Олег Жданов припустив, що ATACMS можуть приїхати раніше / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Якщо Пхеньян буде поставляти боєприпаси Москві, а країна-агресор РФ зараз рятуватиметься на полі бою наявними силами, паралельно проводячи нову хвилю мобілізації в РФ, то в грудні-січні у Кремля буде нова, добре оснащена армія чисельністю 400-700 тисяч осіб. В результаті ситуація на фронті може переломитися не на користь України.

Однак, якщо РФ підпише договір про постачання зброї з КНДР або Китаєм, то Україна швидше може отримати далекобійні ракети ATACMS. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Йдуть великі торги між Китаєм та США. Якщо буде підписаний договір про постачання озброєння та боєприпасів Росії, ATACMS набагато раніше приїдуть в Україну. А ATACMS - це не просто ракети. Вони можуть допомогти нам вирішити питання російських тилів і резервів на всю глибину окупованих територій, включаючи Крим, до державного кордону України. Тож, якщо ATACMS з'являться в достатній кількості, ми просто в один момент винесемо логістику росіян разом з резервами", - сказав Жданов.

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За його словами, щоб не допустити перелому на користь РФ, крім ATACMS Захід повинен буде додати ще й західну авіацію.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Надання ракет ATACMS Україні

Сполучені Штати Америки близькі до ухвалення рішення про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS. Зокрема, президент Джо Байден все більше схиляється саме до такого варіанту розвитку подій, пише Financial Times.

"Рішення може бути ухвалено найближчим часом", - сказав один з високопоставлених співробітників адміністрації Байдена.

ABC News з посиланням на джерела повідомляло, що США ймовірно включать в майбутній пакет військової допомоги Україні далекобійні ракети ATACMS, щоб допомогти їй у боротьбі з російським вторгненням.

В кінці серпня глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що Україна, найімовірніше, отримає винищувачі F-16 найближчим часом, а рішення щодо ракет ATACMS хоч і не ухвалено, але досі "на столі" в Білому домі.

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війна в Україні Олег Жданов новини України війна Росії та України ATACMS
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