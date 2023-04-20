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Україні потрібно більше ракет для ППО: за 6 місяців було знищено 1,5 тис. повітряних цілей РФ

Альона Вороніна
20 квітня 2023, 16:06 оновлено 20 квітня, 16:08
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У Повітряних силах ЗСУ заявили, що українська ППО відчуває нестачу ракет для відбиття атак російських окупантів.
Юрий Игнат, ЗРК Patriot
Україні потрібно більше ракет для ППО/ скрін, Вікіпедія

Україні потрібно більше не лише зенітно-ракетних комплексів, а й ракет до них, щоб ефективно протидіяти атакам країни-агресорки Росії.

Наша держава лише за осінь та зиму 2022-2023 років витратила 1,5 тисячі ракет для знищення повітряних цілей російських окупантів, якими ті атакували українську інфраструктуру і не тільки. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Україна зараз очікує від країн-партнерів поставок ЗРК та ракет, адже витрати ракет досить серйозні.

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"Восени і взимку ворог атакував нашу інфраструктуру. Якщо брати дрони-камікадзе і ракети, то по 750 тільки знищено нашою ППО (загалом Росія випустила 850 крилатих ракет за той період –ред.). Це півтори тисячі повітряних цілей (противника). За всю ж війну – ще 600 одиниць пілотованої техніки (літаки, гелікоптери) та як мінімум півтори тисячі БПЛА знищено нашими Силами оборони", – зазначив Ігнат.

Він наголосив, що оскільки була застосована така велика кількість ракет для відбиття атак російських окупантів, тепер потрібно ці запаси якось поповнити.

"Сподіватимемося, що черговий "Рамштайн" дасть нам хороші результати і принесе гарні новини", – сказав речник Повітряних сил.

Раніше видання Financial Times з посиланням на свої джерела повідомило, що країни-союзники Києва побоюються зриву майбутнього контрнаступу ЗСУ в умовах, коли в України закінчуються ракети для систем протиповітряної оборони. У виданні зазначили: Україна хвилюється, що через дефіцит таких ракет можуть розпочатися широкомасштабні атаки військ країни-агресора з повітря.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що системи ППО та інша зброя для захисту неба в Україні вже є, але очікуються ще потужніші засоби. Він зазначив, що на рівні держави робиться все, щоб збільшувати можливість захищатися від російських ударів.

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