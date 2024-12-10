Відмовляються йти в бій: окупанти саботують на одній із ключових ділянок фронту

Російські окупанти масово псують мотори та пробивають гумові човни,, щоб уникнути штурмових операцій.

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Окупанти намагаються уникнути бойових дій на Херсонщині / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

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Російські окупанти саботують накази командування

Армія РФ відмовляється йти в наступ на Херсонському напрямку

Російські окупанти навмисно ламають мотори, пробивають гумові човни та передають координати бійцям ЗСУ, щоб уникнути штурмів островів на Херсонщині. Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Відомо, що у 126-й окремій бригаді берегової оборони ЗС РФ зафіксовано три службові розслідування, пов'язані з саботажем. Для російського командування це стало справжньою проблемою.

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"Солдати навмисно ламають мотори, пробивають гумові човни та навіть передають координати Силам оборони України про розташування човнових баз та запасів палива.", - йдеться в повідомленні "Атеш".

Партизани закликають інших російських військових наслідувати їхній приклад.

"Така проста дія, як пошкодження човна, може врятувати вас від неминучої смерті. Ці острови вам не потрібні, а виконання наказів командування це шлях в один кінець.", - наголосили в "Атеш".

Загроза наступу на Херсон - останні новини за темою

Як раніше писав Главред, Росія може готувати масштабний наступ на Херсон перед інавгурацією президента США Дональда Трампа, заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Зокрема, Російська Федерація, за його словами, вже підготувала близько 300 човнів для потенційного форсування Дніпра. Видання Financial Times зазначає, що такий тиск на Україну планується для посилення позицій Росії до повернення Трампа в Білий дім.

Військовий експерт Олег Жданов, коментуючи можливість наступу через Дніпро, заявив, що подібний сценарій наразі виглядає малоймовірним. Він підкреслив, що накопичення 300 човнів, про яке йдеться, ще не свідчить про реальну спроможність окупантів до масштабної операції.

Згодом керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко написав, що Кремль намагається залякати як Україну, так і Захід, демонструючи загрозу наступу на Херсонську область. Мета таких дій — переконати Сполучені Штати у серйозності своїх намірів.

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Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



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