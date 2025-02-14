ЗСУ рознесли пункт запуску БпЛА на Курщині: Генштаб розкрив деталі точного удару

Знищено опорний пункт 28-го стрілецького батальйону 60-ї мотострілецької бригади РФ, розповіли в Генштабі.

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ЗСУ знищили опорний пункт РФ на Курщині / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео Генштабу ЗСУ

Що відомо:

13 лютого ПС ЗСУ уразили російський військовий об’єкт у Курській області

ЗСУ знищили ворожий опорний пункт

Росіяни використовували його для атак БпЛА на Сумщину

Українські військові завдали точного удару по військовому об’єкту в Курській області. Внаслідок атаки знищено опорний пункт РФ, з якого ворог запускав дрони. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, 13 лютого Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по військовому об’єкту поблизу села Єлизаветівка на Курщині. Внаслідок удару знищено опорний пункт 28-го стрілецького батальйону 60-ї мотострілецької бригади РФ.

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Ця позиція використовувалася росіянами для запуску ударних дронів, які регулярно атакували українських військових у Сумській області. Як зазначили в Генштабі, удар є частиною стратегії України з нейтралізації загроз і послаблення військового потенціалу російських окупантів.

"Ворог повинен усвідомити: будь-яка агресія проти України матиме невідворотні наслідки. Збройні Сили України готові рішуче переслідувати та ліквідовувати всі ворожі формування, які загрожують безпеці нашої держави", - наголосили військові.

Дивіться відео удару по опорному пункту РФ на Курщині:

Удар по опорному пункту РФ в Курській обласі / Фото: скріншот

Ліквідація російського озброєння - останні новини

Нагадаємо, 8 лютого воїни 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу знищили російський штурмовик Су-25 на Торецькому напрямку. Крім того, українські захисники ймовірно пошкодили ворожий гелікоптер Мі-8, який намагався евакуювати пілота.

Також Сили оборони ліквідували встановлений на вантажівку "Урал" корабельний бомбомет "Смерч-2", який окупанти використовували на Лиманському напрямку.

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 лютого на території військової частини в Долгопрудному знищено два російських радіолокаційних комплекси "Валдай", які забезпечували захист повітряного простору над Москвою. Це була новітня розробка ВПК РФ.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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