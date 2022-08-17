Арестович розповів, чому влада не попередила українців про вторгнення військ РФ

Олексій Арестович / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американським журналістам пояснив, чому українців не попередили про напад росіян.

У Мережі викликало хвилю обурення, після слів Зеленського, тому радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вирішив пояснити слова президента.

На думку Арестовича, будь-яке попередження про можливе повномасштабне вторгнення росіян для багатьох виглядало б "смішно".

"Якби "...влада попередила заздалегідь "ви не повірили б. Ви б іржали, постили мем і глибокодумно міркували про те, що "...Зе вже не знає, як підтримати свій провалений рейтинг"", – вважає Арестович.

Що стосується тих, хто повірив би, то вони зняли б гроші з рахунків і намагалися виїхати з країни. В результаті почалася б паніка, впоратися з якою не вдалося б вже ніякими засобами.

"Масове вилучення грошей, масове залишення країни, розрив виробничих ланцюжків, бюджетна криза і вже в березні нема на що було б купувати снаряди - як точно зауважив вчора президент", – сказав позаштатний радник Єрмака.

Він додав, що історія не знає прикладів попередження про можливий початок війни. Арестович переконаний, що помилки при підготовці до вторгнення окупантів дійсно були, але визначення цих помилок – справа вузького кола фахівців, яким вони займуться після війни.

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