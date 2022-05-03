"Я думаю, вони погодилися": Арестович назвав 3 області, захопивши які, Путін оголосить про перемогу

Країна-окупант має намір повністю захопити Луганську і Донецьку області.
Російська Федерація вже найближчими днями може оголосити захоплення Донбасу і частково півдня своєю перемогою у війні проти України.
Радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що Москва має намір фактично анексувати ці території, пише "РБК Україна".
За його словами, політичні цілі Росії у війні проти України не змінюються.
"Я так думаю, вони погодилися, що перемогою в цій війні можна буде вважати вихід на адміністративні кордони Донецької, Луганської та Херсонської областей, частково, можливо, і Запорізької", - зазначив Арестович.
читайте такожКоридор затемнень 2022: астролог передбачила дату перемоги України над РФ під оплески всього світуВін підкреслив, що це може означати проголошення якоїсь "Таврійської губернії" і фактичну анексію територій з російським рублем, виплатами з російського бюджету, навчанням в школах, місцевими адміністраціями і т. д.
Раніше Арестович заявляв, що незабаром війська російських окупантів вже не зможуть йти в наступ і будуть змушені перейти до оборони. Ця фаза може наступити вже до 9 травня.
У такому випадку у президента країни-агресора Володимира Путіна не буде, про які військові успіхи в Україні оголосити російському народу на День Перемоги.
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