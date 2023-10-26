"Справжній злочинець": нардепи масово подали заяву в поліцію на Арестовича

Колишнього радника ОП звинувачують у неправдивому повідомленні суду про вчинення кримінального правопорушення.

https://glavred.net/politics/spravzhniy-zlochinec-nardepi-masovo-podali-zayavu-v-policiyu-na-arestovicha-10511599.html Посилання скопійоване

Нардепи масово подали заяви в поліцію на Арестовича / Коллаж: Главред, фото: t.me/O_Arestovich_official, facebook/Наталія Піпа

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович опинився в черговому скандалі. На нього написали заяву в поліцію 29 народних депутатів. Про це заявили нардепка Наталія Піпа та опублікувала відповідний документ.

Вона назвала Арестовича "справжнім злочинцем".

"Я вважаю (а моя сім’я, колеги та співгромадяни гаряче підтримують), що "Развєдчік-Аматор" є справжнім злочинцем. І я це детально пояснила правоохоронним органам", — написала Піпа. відео дня

Депутати звинувачують колишнього радника ОП в завідомо неправдивому повідомленні суду, прокурору, слідчому, дізнавачу, або органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення.

Справа стосується скандалу, який виник у Львові через виконання російськомовної пісні Цоя.

"Громадяни України активно відстоюють і будуть відстоювати свої мовні права та культурну ідентичність. Особливо у час війни з Росією. Адже "Чия мова — того влада". І саме це у свій спосіб пропагує Путін. Я вважаю, що "Нарцис" прямо порушив ч.1 ст. 383 Кримінального кодексу України", — написала вона.

Якщо Арестовича визнають винним, то йому загрожуватимуть два роки виправних робіт, арешт до шести місяців чи обмеження волі до трьох років.

Скандал з Арестовичем

2 червня у Львові стався скандал за участі нардепки Наталії Піпи та молодого одесита, який співав російські пісні. Хлопець вилаяв політика у відповідь на прохання не порушувати закон і припинити співати російські пісні. Також він заявив, що Одеса потерпає від обстрілів більше Львова, і там всі говорять мовою країни-агресора.

У скандал втрутився колишній радник ОП. Олексій Арестович закликав "лікувати" противників творчості Цоя. Арестович почав погрожувати патріотично налаштованим українцям відправкою на лікування в "школу для дефективних підлітків".

Після цього Арестович написав у ДБР заяву на нардепку, яка у Львові скандалила через Цоя. ДБР мало перевірити, чи не було в діях нардепки Піпи ознак розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Нещодавно за ексрадника взялося й РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув на зв'язки Арестовича з ФСБ. Він згадав про активізацію так званих експертів та "акторів-розвідників" у просуванні російською мовою російської ж повістки. Також він закликав українців проявити "високу ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної "життєдіяльності".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.