Оренда квартир в Україні за рік зросла на 10%: де дешевше жити

Оренда квартир в Україні за рік зросла на 10% / колаж УНІАН

В Україні середня плата за оренду 1-кімнатної квартири за минулий рік зросла на 10,0%. Найдорожче житло як і раніше в Києві.

Як повідомляє Держстат, на початку 2021 року вартість оренди однокімнатної квартири становила в середньому 3 903 гривні, до кінця року – 4 294 гривні.

Зазначається, що найдорожча оренда квартир в Києві - 8 513 гривень. Далі в трійці лідерів:

Львівська область - 5 191 гривня,

Одеська область - 5 081 гривня,

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Харківська область - 4 966 гривень.

Найдешевше орендувати квартиру в Луганській області - 2 256 гривень на місяць. Трохи дорожче можна зняти квартиру на місяць в Сумській та Івано-Франківській областях, по 2 364 і 2 619 гривень відповідно.

Раніше йшлося про те, що в Україні через подорожчання будівельних матеріалів на 30% різко зросла вартість квартир на первинному ринку. Експерти кажуть, що слідом за первинкою подорожчав і вторинний ринок.

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