При обміні валют сім'я киян залишилась без 1,3 мільйона і бажаної квартири

У Києві сім'ю обдурили при обміні валют / УНІАН

У Дніпровському районі Києва під час операції з обміну валют шахраї обдурили сімейну пару на велику суму.

Замість справжніх купюр злочинці підсунули їм сувенірні, пише Обозреватель.

За інформацією видання, киянин і його дружина збиралися продати долари. Чоловік знайшов в Інтернеті один із сервісів з обміну валют, де побачив вигідну пропозицію.

"Про зустріч домовилися на вулиці Регенераторній - біля фітнес-клубу Sport Life. Причому міняла попередив, що він буде на автомобілі KIA Optima і назвав номерний знак", – розповіло джерело.

читайте такожУ Києві шахраї облаштували кафе і виманювали там гроші з багатіївУ призначений час під'їхав автомобіль, в який і сіла сімейна пара, яка хотіла обміняти понад 49 тис.дол. (у гривні це 1 млн 350 тис.). У машині вже знаходилися дві людини: за кермом сидів чоловік, поруч з ним на пасажирському сидінні – жінка.

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"Їй віддали долари, вона їх перерахувала і передала "клієнтам" пачки гривень в банківській упаковці і в герметичних целофанових пакетах. Ніяких сумнівів у подружжя не виникло, і вони вийшли з авто", - повідомило джерело.

Після цього чоловік з дружиною пішли у відділення банку, щоб внести гроші на покупку квартири, проте виявилося, що банкноти не справжні – на них було зазначено, що це сувенірна продукція, яка не є платіжним засобом.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області завершили досудове розслідування кримінального провадження за фактом злочинів так званих чорних ріелторів. На рахунку зловмисників близько півсотні скоєних злочинів, в результаті яких вони заволоділи нерухомістю громадян на загальну суму понад 8 мільйонів гривень.

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