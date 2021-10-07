Арахамія відверто висловився щодо долі депутатського мандату Разумкова

Арахамія висловився про Разумкова / УНІАН

Наразі у фракції Слуга народу на схвалили рішення щодо депутатського мандату Дмитра Разумкова, якого сьогодні відправили у відставку з посади спікера, повідомив голова фракції Давид Арахамія після засідання Верховної Ради в четвер, 7 жовтня.

"Ми ще не знаємо. Юристи кажуть, що є підстави... подивимося, як Разумков працюватиме", - сказав він.

Але поки що це питання у фракції не розглядалося.

"Він каже, що буде працювати на благо виборців. Коли він йшов до Ради - це виборці Слуги народу. Якщо він працюватиме на благо виборців Слуги народу - це одна справа, якщо навпаки - то інша", - додав Арахамія.

Відставка Разумкова

Конфлікт між керівництвом фракції СН і спікером парламенту виник через законопроект про олігархів. На думку керівництва СН, Разумков навмисне намагався його "збити".

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30 вересня голова фракції СН Давид Арахамія офіційно запросив підписні листи для відкликання Разумкова з посади спікера. Того ж дня той заявив, що не може підписати закон про олігархів – нібито через позицію профільного комітету.

Кількома днями пізніше у Трускавці депутати президентської партії зібрали необхідні 150 підписів під колективною ініціативою про відкликання спікера. І тоді ж президент країни Володимир Зеленський заявив, що Разумков більше не є членом команди Слуги народу.