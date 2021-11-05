Як коронавірус впливає на інтелект: психолог назвала наслідки для тих, хто перехворів

Психолог говорить, що в зниженні когнітивної функції немає нічого незвичайного / УНІАН

Люди, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, спостерігають зниження когнітивної функції, але через деякий час все повертається на круги своя.

Про це в коментарі Главреду розповіла сімейний психолог, психотерапевт і сексолог Олена Щербань, відповідаючи на питання про вплив коронавірусу на інтелект.

"У мене дуже багато клієнтів, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, і вони дійсно говорили про те, що їх когнітивні функції знижуються. Після зустрічі з вірусом тілу потрібна енергія на одужання, а не на інтелектуальну діяльність, тому всі ці наслідки дуже логічні", - пояснила експерт.

Психолог уточнила, що внаслідок інших захворювань у людини також знижуються когнітивні функції, і вся енергія йде на те, щоб побороти інфекцію або інші сторонні тіла, що потрапили в організм.

читайте такожЛікар попередив про нові симптоми дельти: "Люди сприймають як ГРВІ""Наскільки я знаю, після коронавірусу у багатьох знижуються когнітивні функції, але через місяць-два все відновлюється. Звичайно, дуже важливо підтримувати в цей момент свій організм: пити вітаміни та амінокислоти, які допоможуть вашому організму впоратися з великим навантаженням, тому що зустріч з вірусом – це великий стрес", - зазначила Щербань.

Читайте повну версію інтерв'ю Главреда з Оленою Щербань.