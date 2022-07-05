РФ перекинула в Україну останній підрозділ, який ще не був на війні – Арестович/ УНИАН, sprotyv.info

В РФ уже не лишилося підрозділів, військові з яких не були б залучені до війни проти України. Нещодавно Путін перекинув на фронт солдатів із Сахаліну. До цього часу цей підрозділ залишався єдиним, який ще не був залучений до бойових дій у нашій державі.

Загалом російський диктатор Володимир Путін спрямував 60% своєї армії на захоплення лише двох міст на Донбасі. Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час розмови з правозахисником Марком Фейгіним.

"На днях останнього з’єднання збройних сил Російської Федерації торкнулася війна в Україні – це 18-та стрілково-кулеметна дивізія на острові Сахалін. І ось вони теж уже тут", – зазначив Арестович.

Також він наголосив, що хоч зараз і хочеться яскравих перемог і наступів, проте військове командування працює з тим, що є.

"Наші збройні сили перемелюють супротивника, який має перевагу за кількістю особового складу, техніки та бюджету. Воювати складно, але ми вміємо. І робимо це успішно в тих реаліях, які є. Ми перемелюємо цю армію та накопичуємо резерви. Наступ із яскравими перемогами неминучий", – зазначив радник голови ОП.

Раніше Арестович пояснив, чому ЗСУ вийшли з Лисичанська та Сєвєродонецька. Він заявив, що оборона Лисичансько-Сєвєродонецької агломерації була успішною військовою операцією.

Також раніше радник голови ОП наголосив, що окупанти розгубили бойовий потенціал в останні тижні. За його словами взяття Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська було останнім успіхом російської армії на території України, а окупанти не в змозі далі захопити Слов'янськ і Краматорськ.

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