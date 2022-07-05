УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ перекинула в Україну останній підрозділ, який ще не був на війні – Арестович

5 липня 2022, 21:34

На фронт кинули військових з Сахаліну – це був останні підрозділ РФ, який ще не був залучений до війни.

арестович, российские военные, российские войска
РФ перекинула в Україну останній підрозділ, який ще не був на війні – Арестович/ УНИАН, sprotyv.info

В РФ уже не лишилося підрозділів, військові з яких не були б залучені до війни проти України. Нещодавно Путін перекинув на фронт солдатів із Сахаліну. До цього часу цей підрозділ залишався єдиним, який ще не був залучений до бойових дій у нашій державі.

Загалом російський диктатор Володимир Путін спрямував 60% своєї армії на захоплення лише двох міст на Донбасі. Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час розмови з правозахисником Марком Фейгіним.

"На днях останнього з’єднання збройних сил Російської Федерації торкнулася війна в Україні – це 18-та стрілково-кулеметна дивізія на острові Сахалін. І ось вони теж уже тут", – зазначив Арестович.

Також він наголосив, що хоч зараз і хочеться яскравих перемог і наступів, проте військове командування працює з тим, що є.

"Наші збройні сили перемелюють супротивника, який має перевагу за кількістю особового складу, техніки та бюджету. Воювати складно, але ми вміємо. І робимо це успішно в тих реаліях, які є. Ми перемелюємо цю армію та накопичуємо резерви. Наступ із яскравими перемогами неминучий", – зазначив радник голови ОП.

Раніше Арестович пояснив, чому ЗСУ вийшли з Лисичанська та Сєвєродонецька. Він заявив, що оборона Лисичансько-Сєвєродонецької агломерації була успішною військовою операцією.

Також раніше радник голови ОП наголосив, що окупанти розгубили бойовий потенціал в останні тижні. За його словами взяття Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська було останнім успіхом російської армії на території України, а окупанти не в змозі далі захопити Слов'янськ і Краматорськ.

Дивіться онлайн новини Донбасу:

Читайте також:

війна в Україні вторгнення Росії Олексій Арестович
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:35

В РНБО спрогнозували зміну влади у РФ і розповіли про наступника Путіна

22:28

На Землю обрушилася сильна магнітна буря: як врятувати своє здоров'яВідео

22:15

48-річна Вікторія Бекхем показала себе в мереживах і латексі на обкладинці модного глянцю

21:59

Заборона на виїзд військовозобов'язаних: у Раді анонсували скасування і назвали терміниВідео

21:45

"Не приймати без мене рішень": Зеленський суворо відповів на обмеження для військовозобов'язанихВідео

Реклама
21:43

Перемога України у війні з РФ: Данілов назвав головну умову і ймовірні терміниВідео

21:38

"Гріхи замолює": Приходько наїхала на Лободу за її візит до ІрпеняВідео

21:34

РФ перекинула в Україну останній підрозділ, який ще не був на війні – АрестовичВідео

21:21

Росія захотіла повернути частину Баренцева моря: у Норвегії жорстко відповілиВідео

20:59

Ракетний удар РФ: на Хмельниччині розповіли про "прильоти"

20:52

Як замінити кондиціонер для прання: 3 ефективних способи замість "магазинної хімії"

20:40

"Ми знаємо тільки 10%": у Німеччині виявили 200 російських шпигунів і їх куратора - Bild

20:35

У Міноборони анонсували цифровізацію військового обліку через ДіюВідео

20:26

Травесті-діва Монро зізналася, чи готова йти в армію, якщо їй вручать повістку

20:04

"Смерть Путіна в двох голках": шоумен Горбунов порівняв російського диктатора з Кощієм

20:04

"Вже дістали 8 осколків": знаменитого українського актора важко поранили на фронтіВідео

19:59

Головні битви війни з РФ: офіцер ЦАХАЛ назвав два ключових містаВідео

19:45

Гороскоп на завтра 6 липня 2022: Тільцям - велика удача, Скорпіонам - інтриги, Водоліям - грошове чуття

19:40

Старий дід: Путін ледь не заснув під час доповіді ШойгуВідео

19:39

Україну завалить градом і заллє дощами: синоптики назвали дату різкого похолоданняВідео

Реклама
19:37

Росіяни злякалися українських атак і посилили охорону Кримського мосту - росЗМІВідео

19:37

Головне завдання для Росії сьогодні - це припинення військових дійПогляд

19:36

Виїзд військовозобов'язаних в інші області: у Генштабі пояснили, де отримувати дозвілВідео

19:32

Петра і Павла 2022: дата, традиції і заборони дня

19:17

The Rolling Stones і Guns N ' Roses яскраво підтримали Україну на концертах у ЛондоніВідео

18:47

"Військові за автомати хапалися, не могли вгомонити": "ДНРівці" планують втечі з російських військВідео

18:45

ЗСУ озброять британськими САУ і дронами-камікадзе для ударів по окупантах - ДжонсонВідео

18:38

Святослав Вакарчук став батьком вдруге - перші подробиці

18:34

Чи можуть військовозобов'язані виїхати з місця проживання в Україні: детальне пояснення

18:28

Бориса Баума вигнали з КРАІЛ після скандалу з 1xBet, але ліцензії у росіян не відібрали

18:14

Удар ЗСУ на Херсонщині: знищено склад ворога з ПММ, вертольоти "покришили" окупантівВідео

18:03

Найсмачніше і дуже просте імператорське варення зі смородини: простий рецептВідео

17:46

У Міноборони розкрили нову тактику ЗСУ проти російських окупантівВідео

17:44

У Дніпрі збили 6 російських ракет: з'явилося відео потужної роботи ППОВідео

17:33

Переїзд і великі зміни: 3 знаки зодіаку почнуть життя з чистого аркуша до кінця 2022 рокуВідео

17:20

На Харківщині ЗСУ під ворожим вогнем коректують українську артилерію та знищують окупантівВідео

17:14

Колишня Остапчука відповіла на звинувачення і закликала ведучого "припинити терор"

17:13

"Льоша, Валера, Саня і Вова - вперед": автор хіта про Байрактара виклав яскраву пісню про війнуВідео

16:59

Нові правила пересування Україною для військовозобов'язаних: Залужний назвав важливі деталіВідео

16:56

РФ накрила Слов'янськ потужним вогнем: є жертви та поранені, в місті пожежіВідео

Реклама
16:51

За Україну на фронті загинув 20-річний француз: що про нього відомоВідео

16:45

"Пліснява в мізках": Лоліту розкритикували за "голе" відео в простирадлі і міркування про більВідео

16:40

Дочка "путіністки" Шукшиної перетворюється на Халка: фото вразило мережу

16:35

"Тисячі двохсотих і трьохсотих": пропагандист з РФ визнав, що захоплення Лисичанська дорого коштувало росіянамВідео

16:27

Чистимо народними засобами: як врятувати сковорідку від шару нагару і жиру

16:25

200 окупантів злетіли в повітря: деталі вогняного удару ЗСУ по базі РФ у МелітополіВідео

16:23

"Наступні тижні будуть цікавіші": ЗСУ готуються до контрнаступу на ХерсонщиніВідео

16:16

ЗСУ ліквідували командира танкового батальйону РФВідео

16:10

У РФ палять військкомати і пускають під укіс потяги партизани-анархісти - The Insider

16:01

"В Україні їх ніхто не чекає": Зібров закликав Зеленського забрати у Повалій і Лорак паспорти і званняВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти