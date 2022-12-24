Американський генерал розповів, що потрібно для перемоги України у війні з РФ

Для того, щоб говорити про перемогу, Україні необхідно перехопити ініціативу у війні, впевнений Баррі МакКафрі.

Американський генерал розповів про те, що потрібно ЗСУ для перемоги / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Генерал армії США у відставці Баррі МакКафрі розповів про те, що необхідно Україні для того, щоб здобути перемогу у війні з окупантами РФ.

Україна не може виграти в нинішній ситуації, поки вона знаходиться в обороні. Таку думку він висловив в ефірі MSNBC. Відео з виступом він опублікував у себе в Twitter.

Для того, щоб говорити про перемогу, Україні необхідно перехопити ініціативу у війні, впевнений американський військовий у відставці.

Він пояснив, що для цього українським захисникам потрібен інструмент, який дозволить вирватися з сформованої на даний момент патової ситуації.

Генерал армії США у відставці уточнив, що таким інструментом генерал бачить ракети дальнього радіусу дії класу "земля-земля" і танки М1.

МакКафрі додав, що Україна вже поставила Росії "шах" у війні, проте це поки ще не "мат".

Раніше генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Збройні сили України звільнять Крим від російських окупантів до кінця прийдешнього літа, тобто до кінця серпня 2023 року.

За його словами, для звільнення півострова не обов'язково кидати танки на штурм Перекопу. Щоб витіснити російські війська з Криму, досить регулярно обстрілювати шляхи постачання півострова (а цих шляхів тільки два: Керченський міст і сухопутний коридор через Мелітополь).

Як зазначив Ходжес, вже сьогодні Україна здатна потрапляти по цих цілях, і Крим все більше нагадує пастку для збройних сил РФ.

На думку радника Офісу президента України Олексія Арестовича, Україна зможе максимально наблизитися до Криму після звільнення Мелітополя. Він назвав Мелітополь ключем до всієї оборони півдня. Це місто є найбільшим промисловим і транспортним вузлом.

Читайте більше: