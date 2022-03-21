Агресори мародерять і вивозять до Росії авто, побутову техніку та українські продукти

Російські окупанти / Олександр Єрмоченко

Російські військові не тільки вбивають, а й грабують українців - відбираючи під дулами зброї у них транспорт, продукти, побутову техніку та інше майно. Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.

Українські військові в черговий раз підкреслюють, що російські військові не гребують мародерством на тимчасово окупованих територіях. І намагаються в Росію вивезти побутову техніку, автомобілі, продукти, а також інше майно, награбоване в українців.

Про те, що окупанти активно грабують місцеве населення, свідчить також і їх спілкування з рідними. СБУ вдалося перехопити безліч розмов в якому найманці хваляться як не телевізорами, то міксерами і мобільними телефонами.

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Нагадаємо, раніше в місті Тростянець, що в Сумській області, російські окупанти займаються мародерством і грабежами

Як повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, агресори пограбували магазин секонд-хенду, щоб переодягнутися в цивільний одяг,

"Мародерство ворога набрало серйозних обертів. Військові РФ голодні, вони не тільки продовжують обносити продуктові крамниці, а вже лізуть в будинки до людей. Дуже часто буває, що заходять в будинки, витягують людей і забирають у них їжу, одяг", - сказав чиновник.