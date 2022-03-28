Агресорам російське командування видали прострочені пакети для перев'язки

Колишній керівник офісу президента України Андрій Богдан опублікував фотографію простроченого перев'язувального пакета, який він знайшов серед речей російських агресорів. Фото він виклав на своїй сторінці у Facebook.

"Був вчора там, де не можна. Серед багатьох вражень з цікавістю оцінив спорядження російських солдатів, яке їм вже не знадобиться. На фото-ІПП (індивідуальний пакет перев'язувальний). Виготовлено в ІІІ кварталі 2016 року в місті Москва. Термін зберігання-5 років. Тобто, на час бойових дій термін зберігання вийшов і його треба замінити", - написав чиновник.

читайте такожОкупанти зберігають боєприпаси біля ЧАЕС, це загрожує поширенням радіації по всій Європі - ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російська армія готова тікати з України. Щоб її утримати, Кремль придумує нові "обіцянки". Про це свідчить чергова порція телефонних розмов загарбників, які вдалося перехопити Службі безпеки України.

"Спочатку загарбникам обіцяли триденний переможний марш. Згодом рашисти тримали своїх воїнів обіцянками ротації. Одним говорили, що заберуть додому 19 березня, іншим – що 25-го. Однак реальної можливості провести ротацію так і не знайшли, а для тих, хто під тиском українських захисників поступово втрачає надію, придумали нову дату - "кінець місяця", - йдеться в повідомленні СБУ