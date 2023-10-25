Агенти готували потужні вибухи в Києві: в СБУ розкрили деталі

Серед пріоритетних цілей поплічників РФ були підрозділи Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони України, а також їхні запасні командні пункти.

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Для здійснення диверсій фігуранти планували застосувати до 10 дронів / Колаж: Главред, фото: СБУ

Служба безпеки України нейтралізувала в Києві "розконсервовану" агентурно-бойову групу ФСБ РФ, члени якої готували серію потужних вибухів на об'єктах військового управління Сил оборони, розташованих у Київській області.

Серед пріоритетних цілей противника були підрозділи Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони України, а також їхні запасні командні пункти, передає пресслужба СБУ.

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До складу ворожої групи входили три людини - жителі Києва та Чернігова. Після вербування були переведені в режим "очікування" до початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Для здійснення диверсій фігуранти планували застосувати до 10 дронів, які вони спеціально обладнали саморобними вибуховими пристроями", - розповіли правоохоронці.

Силовики знешкодили "розконсервовану" агентурно-бойову групу ФСБ РФ / Фото: СБУ

Однак співробітники СБУ спрацювали "на випередження" - всі учасники російської групи були затримані, коли вже ті приступили до активної фази підготовки диверсій.

Встановлено, що ворожа група була сформована ще в 2018 році кадровим співробітником 9 управління Департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ РФ.

Кожен з фігурантів мав свою спеціалізацію з проведення розвідувально-підривної діяльності на користь окупантів. Зокрема, один з них виробляв саморобні вибухові пристрої, інший - відповідав за переобладнання "цивільних" БПЛА в ударні дрони. Ще одна учасниця безпосередньо керувала дронами, а навчалася вона цьому на курсах з підготовки операторів безпілотників у березні 2023 року в Київській області.

В СБУ додали, що лабораторії для виготовлення вибухівки та модернізації безпілотників були облаштовані за місцями проживання фігурантів.

Один з агентів переобладнав "цивільні" БпЛА в ударні дрони / Фото СБУ

Дрони обладнали саморобними вибуховими пристроями / Фото СБУ

Як повідомляв Главред, СБУ знешкодила антиукраїнське "підпілля" - агенти РФ наводили ракети і керовані авіабомби на житлові будинки в Херсоні. Саме за їхніми координатами наприкінці вересня цього року окупанти повністю зруйнували в обласному центрі два приватних житлових будинки та ще п'ять - пошкодили. В результаті ворожого обстрілу близько 10 мирних жителів отримали травми різного ступеня тяжкості.

Раніше СБУ викрила двох зрадників, які скоригували ракетний удар російських окупантів по кав‘ярні в селі Гроза на Харківщині 5 жовтня. Зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів - 30-річний Володимир Мамон і його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон.

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