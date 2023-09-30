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Столтенберг назвав парадоксальний шлях до миру в Україні

Анна Ярославська
30 вересня 2023, 13:48 оновлено 30 вересня, 13:52
Лише відвага не зупиняє безпілотники, лише героїзм не може перехопити ракети, тому Україні потрібні потужності, вважає генсек НАТО.
Йенс Столтенберг, ВСУ
Єнс Столтенберг назвав єдиний шлях до миру в Україні / Колаж: Главред, фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, УНІАН

Україна потребує більшої кількості зброї, оскільки чим сильніше вона буде на полі бою, тим сильнішою буде її позиція за столом переговорів. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час першого Форуму оборонних індустрій у Києві.

"Лише відвага не зупиняє безпілотники, лише героїзм не може перехопити ракети. Україні потрібні потужності, висока якість, велика кількість і швидко... не може бути оборони без промисловості", - сказав Столтенберг, передає пресслужба НАТО.

"Тому, як це не парадоксально звучить, але зброя для України – шлях до миру", – резюмував Столтенберг.

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Також генсек НАТО високо оцінив винахідливість української оборонної промисловості. За його словами, вона впроваджує інновації – "від безпілотників до розмінування" – з блискавичною швидкістю.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Міжнародного Альянсу оборонних індустрій. За його словами, Україна розробляє "спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу, щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал".

Раніше Зеленський розповів про прогрес у питанні передачі ATACMS Україні. Глава держави сказав, що переговори Києва і Вашингтона щодо далекобійних ракет вже на "фінішній прямій".

Як писало видання Financial Times з посиланням на власні джерела, Вашингтон вже ухвалив рішення про передачу Україні ракет ATACMS. Однак публічної заяви немає, щоб війська РФ не почали переміщати свої логістичні лінії подалі від головної лінії бойового зіткнення.

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