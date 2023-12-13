"Абсолютне безумство": Зеленський відповів, чи віддасть Україна територію заради миру

Справа не лише в територіях, але і в людях, які там живуть, сказав президент.

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Зеленський у США назвав "абсолютним безумством" ідею поступитися територією заради миру / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНІАН

Президент Володимир Зеленський назвав "абсолютним безумством" можливість того, що Україна поступиться своєю територією російським окупантам заради укладення миру. Про це глава держави сказав на спільній пресконференції у Вашингтоні за підсумками закритої зустрічі з президентом Джо Байденом.

Зеленський здивувався, як може Україна просто віддати свої території. За його словами, справа не лише в землі, але і в людях, які там живуть.

"Це абсолютне безумство [віддати території агресору РФ, - ред.]. Ми часто згадуємо Бога, і це точно не по-християнськи. Там живуть наші люди, сім'ї, там діти. І все це частина українського суспільства. Ми говоримо про живих людей, з них знущаються, їх ґвалтують, їх вбивали. І ми це прекрасно знаємо. Питання ж не лише в землі, питання в живих людях, їхніх долях. Питання в цих сім'ях, їхніх дітях", - сказав президент. відео дня

Він додав, що не знає, хто про це говорить, але у нього до них одне питання: "Чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористів?".

Візит Зеленського до США

Президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона на тлі затримки вирішення питання про виділення Україні великого пакету військової допомоги. Як заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, зустріч Зеленського з законодавцями на Капітолійському пагорбі виявилася "дуже продуктивною".

Президент України також зустрівся з президентом США в Овальному кабінеті Білого дому. Джо Байден підписав документ про виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів.

Лідер республіканської партії в Сенаті Мітч Макконнелл виключив затвердження військової допомоги Україні до Різдва. За його словами, це "практично неможливо". Макконнелл закликав Байдена активніше брати участь у переговорах, які зайшли в глухий кут.

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