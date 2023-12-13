"Абсолютне безумство": Зеленський відповів, чи віддасть Україна територію заради миру

Президент Володимир Зеленський назвав "абсолютним безумством" можливість того, що Україна поступиться своєю територією російським окупантам заради укладення миру. Про це глава держави сказав на спільній пресконференції у Вашингтоні за підсумками закритої зустрічі з президентом Джо Байденом.
Зеленський здивувався, як може Україна просто віддати свої території. За його словами, справа не лише в землі, але і в людях, які там живуть.
"Це абсолютне безумство [віддати території агресору РФ, - ред.]. Ми часто згадуємо Бога, і це точно не по-християнськи. Там живуть наші люди, сім'ї, там діти. І все це частина українського суспільства. Ми говоримо про живих людей, з них знущаються, їх ґвалтують, їх вбивали. І ми це прекрасно знаємо. Питання ж не лише в землі, питання в живих людях, їхніх долях. Питання в цих сім'ях, їхніх дітях", - сказав президент.відео дня
Він додав, що не знає, хто про це говорить, але у нього до них одне питання: "Чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористів?".
Візит Зеленського до США
Президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона на тлі затримки вирішення питання про виділення Україні великого пакету військової допомоги. Як заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, зустріч Зеленського з законодавцями на Капітолійському пагорбі виявилася "дуже продуктивною".
Президент України також зустрівся з президентом США в Овальному кабінеті Білого дому. Джо Байден підписав документ про виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів.
Лідер республіканської партії в Сенаті Мітч Макконнелл виключив затвердження військової допомоги Україні до Різдва. За його словами, це "практично неможливо". Макконнелл закликав Байдена активніше брати участь у переговорах, які зайшли в глухий кут.
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