'Вбиваємо росіян': командир штурмовиків ЗСУ розкрив колосальні втрати РФ

Окупантів постійно знищують на одних і тих самих точках, але вони не роблять висновків, розповів "Санич".

https://glavred.net/ukraine/ubivaem-rossiyan-komandir-shturmovikov-vsu-raskryl-kolossalnye-poteri-rf-10583984.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Окупанти РФ намагаються штурмувати Часів Яр Донецької області малими групами, розповів командир роти вогневої підтримки "Чорний Лебідь" 225-го окремого штурмового батальйону ЗСУ на псевдо "Санич".

"Їх змушують лізти. У них дороги назад немає. Їх уперед направляють будь-якими методами. Іноді складається враження, що наступні росіяни не знають, куди пішли попередні і чому вони не повернулися. Людей в один край відправляють і не розповідають, яка тут ситуація", - наголосив він у коментарі Суспільному.

Український військовий каже, що окупантів постійно знищують на одних і тих самих точках, але вони не роблять висновків і не намагаються змінювати маршрути атаки.

відео дня

"Ідуть-ідуть, повзуть з усіх щілин, з-під кожного куща малими групами в різних місцях намагаються просочитися. Але немає такого єдиного там удару - якогось кулака", - уточнив він.

Він зазначає, що наразі окупанти активно використовують дрони-"камікадзе" різних типів, також працює артилерія та авіація, іноді додаються "Солнцепеки". А ось бронетехніки у загарбників стало менше.

За словами українського військового, втрати ЗСУ значно менші, ніж у росіян. І це пояснюється не тільки тим, що Україна зараз в обороні, а й тактикою російської армії.

"Їх просто женуть. А в нас таки керівництво думає про військовослужбовців (...) Крок робимо назад, але при цьому кілька тисяч убиваємо росіян. Крок назад - кілька тисяч. Ну, я кажу, взяти "Канал" і втратити тут 10 тисяч людей? За 10 будинків?" - додав "Санич".

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Раніше повідомлялося про те, що у РФ катастрофічні втрати, у ЗСУ назвали напрямок. Знищено 11 танків, 23 бойові бронемашини, 35 гармат і мінометів РФ, розповіли в ОСГВ "Хортиця".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пішли вперед і просунулися у двох областях. Підрозділи Збройних сил України нещодавно просунулися в Луганській області вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 12 і 13 липня.

Нагадаємо, як повідомлялося, російське командування втратило майже 91% наступального ресурсу на Харківському напрямку. Із 10 350 у штурмах "вибуло" 2939 окупантів, ще 6509 дістали поранення, розповів заступник командира ОТУ "Харків" Віктор Солімчук.

/ Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред