"А на Щекавицю поїдемо?": приїзд Байдена в Київ спровокував "вибух" мемів в мережі

У понеділок, 20 лютого, до Києва з візитом прибув президент США Джо Байден. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і вже анонсував, що Україна отримає новий пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів доларів.
Після того, як з’явилася інформація про цей історичний візит, українці одразу відреагували на таку подію безліччю мемів у мережі.
Користувачі почали жартувати про те, що американський лідер відвідав Україну, адже дуже хотів подивитися, "що буде з обличчям росіян". Дехто згадав нещодавній жарт про те, що у разі ядерного удару українці підуть на Щекавицю, і пожартував, нібито Байден під час повітряної тривоги може захотіти відвідати це місце.
Багато користувачів почали жартувати щодо того, які саме місця може відвідати Байден під час візиту до Києва.
Президент США приїхав до Києва
Американський президент США Джо Байден приїхав до Києва у понеділок, 20 лютого. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.
Байден заявив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. Його оголосять у вівторок, 21 лютого. Крім того, президент США також перерахував зобов'язання з постачання озброєнь в Україну: понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячі артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів і т. д.
В Офісі президента України повідомили, що Зеленський і Байден під час зустрічі в Києві обговорять хід бойових дій і подальші заходи, спрямовані на підтримку України. Володимир Зеленський зазначив, що візит Джо Байдена – надзвичайно важливий сигнал підтримки для України.
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