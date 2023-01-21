Законні цілі для ЗСУ: військовий експерт розкрив тактику ударів по території РФ

Коли ЗРК займає свою позицію – до пуску, або після нього – її можливо знищити, підкреслив Олександр Коваленко.

Комплекс С-400 / mil.ru

ЗСУ можуть знищувати в прикордонних районах російські комплекси С-400, які завдають ударів по мирних містах України, заявив блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"У прикордонній зоні розміщуються відповідні засоби ураження, які можуть закривати зону, з якої фактично може відбуватися пуск. Після того, як до цієї зони відбуває відповідна пускова установка, наприклад, С-400, то поки вона доїде і займе позицію, це потребує часу", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначив, що її розгортання займає значно більше часу, ніж, наприклад, розгортання самохідної артилерійської установки або реактивної системи залпового вогню.

"Коли ЗРК займає свою позицію – до пуску, або, в найгіршому випадку, після нього – її можливо знищити. Але є ще й інший цікавий момент - ми можемо просто почати знищувати С-300 і С-400, які знаходяться в зоні ураження нашими засобами за 10, 20, 40 кілометрів від кордону або більше. Вони стоять на своїх позиціях, нібито прикривають повітряний простір РФ, і неважливо, сьогодні, завтра або через тиждень вони зроблять постріл у бік України, цей комплекс повинен стати ціллю для знищення, тому що він є потенційною загрозою", — додав Коваленко.

Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня.

В офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.

У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.

У КМВА підтвердили, що є потрапляння в об'єкт інфраструктури.

У Defence Express вважають, що окупаційні війська РФ 14 січня завдали ударів по Києву з комплексів С-400.

На це вказує маркування уламків, які були виявлені на місці падіння ракет. Фахівці відзначили, що Росія вже не вперше вдарила по Києву з С-400 – такі уламки вже знаходили біля знищеного приватного будинку в Протасовому яру і зруйнованому готелі Алфавіто після ракетних атак по Києву 31 грудня.

Читайте більше: