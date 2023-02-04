'Буде задіяна зовсім інша тактика': експерт розповів, як розпочнеться наступальна операція Путіна

Військово-політичний оглядач впевнений, що російським окупантам не до снаги захопити всю Донецьку область, як того хоче Путін.

Експерт розповів, як розпочнеться наступальна операція Путіна / 36-а ОМБр імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Під час повторного наступу на Україну російські окупанти будуть використовувати зовсім інші ресурси та застосовувати іншу тактику, ніж зараз на сході. Перш за все, під час нової атаки будуть задіяні танкові, мотострілецькі та інші підрозділи. Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в інтерв'ю ТСН.ua.

Коментуючи активізацію бойових дій на сході, він наголосив, що це не підготовка до нової наступальної операції. Окупанти виконують ті ж завдання, які стояли перед ними раніше.

"Зараз ми можемо констатувати активізацію дій, але назвати це розвідкою боєм – ні. Вони виконують ті завдання, які виконували місяць, пів року, роки назад. Ця підвищена активність бойових дій викликана тим, що Путіну потрібно демонструвати якісь результати, бо якщо ми кажемо про Соледар, то хіба хтось може сказати, що Путін залишився задоволеним після того, як він його тримав, як якусь епічну перемогу. Від "Києва за три дні" до Соледара за 2 місяці. Це зовсім інші масштаби та показники", - сказав Коваленко.

Військово-політичний оглядач впевнений, що російським окупантам не до снаги захопити всю Донецьку область, як того хоче російський диктатор. Коваленко підкреслив, що в окупаційної армії не вистачить на це ресурсів.

"Якщо ми кажемо саме про якусь масштабну наступальну операцію, то я не можу розцінювати, що те, що відбувається на Донецькому плацдармі, саме такою операцією. Коли вона розпочнеться, тоді будуть задіяти зовсім інші ресурси, інша наступальна тактика. Передусім, будуть задіяні великі танкові, мотострілецькі підрозділи і так далі. Тобто буде інша технічна складова. На мою думку, вони не мають сил, щоб реалізувати те завдання, яке перед ними поставив Путін – захопити Донецьку область в адміністративних межах", - підсумував експерт.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Росіяни готують повторний наступ на Україну

Нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російські окупанти накопичують сили для того, щоб піти в новий масований наступ. "Окупанти накопичили остаточні сили для фінальної, як вони вважають, битви. Бо потім воно ще буде продовжуватися, але вони вже будуть фатально розуміти, що все закінчиться на кордонах 1991 року", - упевнений він.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, на річницю повномасштабного вторгнення в Україну російські загарбники хочуть відзвітувати перед своїм населенням про якісь здобутки на війні, а тому готуються до максимальної ескалації.

Водночас військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що російські окупаційні війська через декілька місяців виснажаться і тоді українські захисники зможуть піти у контрнаступ. Але перед тим потрібно збити наступальний імпульс загарбників.

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