Росія втратила майже роту солдатів і багато техніки при спробі взяти селище Олександрівка

Загарбники розгорнули військові госпіталі та ремонтні майстерні військової техніки.
Всі спроби російських окупантів просунуться в Південнобузькому напрямку зазнали невдачі.
Під час чергового наступу на Олександрівку ворог втратив майже роту особового складу тактичної групи, повідомили у Генштабі ЗСУ.
У зв'язку зі значними санітарними втратами особового складу і техніки загарбники розгорнули військові госпіталі та ремонтні майстерні військової техніки на тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької та Херсонської областей.
В умовах постійного надходження поранених військовослужбовців ЗС РФ, в госпіталях окупантів не вистачає кваліфікованого медичного персоналу. Крім того, у ворога є проблеми із запасами медичних препаратів, поповнення яких практично не здійснюється.
читайте також"Такого я ще не бачив!": у Кривому Розі десятки людей вийшли рити окопиТакож, особовий склад ремонтних майстерень з відновлення техніки змушений працювати цілодобово в умовах відсутності стабільного постачання запасних частин і агрегатів.
Раніше Міністерстві оборони України говорили про те, що РФ продовжує проводити заходи щодо перегрупування своїх військ. Окупанти готують новий наступ. Їх метою є захоплення всіх районів Донецької та Луганської областей. Можливо, вони спробують окупувати і Харків, але ресурсів для взяття міста у загарбників немає.
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