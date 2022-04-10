Росія втратила майже роту солдатів і багато техніки при спробі взяти селище Олександрівка

Росія втратила майже роту солдатів і багато техніки при спробі взяти селище на Запоріжжя / Reuters

Всі спроби російських окупантів просунуться в Південнобузькому напрямку зазнали невдачі.

Під час чергового наступу на Олександрівку ворог втратив майже роту особового складу тактичної групи, повідомили у Генштабі ЗСУ.

У зв'язку зі значними санітарними втратами особового складу і техніки загарбники розгорнули військові госпіталі та ремонтні майстерні військової техніки на тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької та Херсонської областей.

В умовах постійного надходження поранених військовослужбовців ЗС РФ, в госпіталях окупантів не вистачає кваліфікованого медичного персоналу. Крім того, у ворога є проблеми із запасами медичних препаратів, поповнення яких практично не здійснюється.

читайте також"Такого я ще не бачив!": у Кривому Розі десятки людей вийшли рити окопиТакож, особовий склад ремонтних майстерень з відновлення техніки змушений працювати цілодобово в умовах відсутності стабільного постачання запасних частин і агрегатів.

Раніше Міністерстві оборони України говорили про те, що РФ продовжує проводити заходи щодо перегрупування своїх військ. Окупанти готують новий наступ. Їх метою є захоплення всіх районів Донецької та Луганської областей. Можливо, вони спробують окупувати і Харків, але ресурсів для взяття міста у загарбників немає.

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