65% українців не подобається робота Зеленського - результати опитування

Володимир Зеленський / УНІАН

Жителі України в цілому незадоволені роботою центральних органів влади на чолі з президентом Зеленським. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", який був проведений з 4 по 9 листопада 2021 року.

Згідно з результатами, тільки 33% опитаних українців задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського, а 65% висловлюються з приводу його роботи негативно.

Діяльністю офісу президента задоволений 22%, а незадоволеність висловили - 72%. Робота прем'єр-міністра Дениса Шмигаля влаштовує лише 18% опитаних, невдоволення висловили - 68%, а 14% не змогли її оцінити.

Найбільше невдоволення українців серед органів центральної влади викликає Кабінет міністрів і Верховна Рада. Роботу Кабміну негативно оцінюють 80% опитаних, а парламенту - 83%.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 40,1% українців вважають, що нинішня влада в Україні по суті нічим не відрізняється від попередньої. Про це випливає з опублікованих 1 листопада результатів опитування, яке було проведено Центром Разумкова.

36,2% опитаних думають, що нинішнє керівництво країни гірше своїх попередників. Але при цьому 20,1% респондентів дотримуються думки, що нова влада – краще. Ще 3,6% громадян вагалися з відповіддю на це питання.

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