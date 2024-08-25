'6 ударів в одну точку': нові деталі вибухів в Маріуполі - що вдалось знищити

Радник міського голови Маріуполя зазначив, що ціллю удару ЗСУ стала російська система ППО С-300, яка внаслідок обстрілу була повністю знищена.

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Внаслідок удару ЗСУ повністю знищили російську систему ППО С-300 / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

23 серпня в тимчасово окупованому Росією Маріуполі прозвучала серія вибухів. Про наслідки удару Сил оборони України розповів в ефірі 24 каналу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

За його словами, наслідки завданих ударів для противника виявилися серйозними. Після вибухів росіяни почали поспіхом евакуйовувати військову техніку та швидко переміщувати особовий склад на нові місця базування.

Андрющенко додав, що за отриманою інформацією, 23 серпня удари були спрямовані по російській системі ППО, розміщеній біля селища Мангуш.

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"Було завдано 6 ударів по одній точці, яка розташована на захід від Маріуполя. Там було ураження по одному із дивізіонів протиповітряної оборони, ППО була повністю знешкоджена. Напередодні Дня Незалежності це був подарунок від ЗСУ", – сказав радник міського голови Маріуполя.

Андрющенко підкреслив, що це ураження стало серйозним ударом для противника. Він зазначив, що було знищено саме той комплекс С-300, який росіяни нещодавно перевезли з Приморська Запорізької області після того, як попередній комплекс був знищений під Маріуполем.

"Це було гучно, ефективно", – розповів Андрющенко.

Що відомо про ЗРК С-300 / Інфографіка: Главред

Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 23 серпня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про неспокійну ситуацію в місті, де пролунали потужні вибухи.

4 серпня в тимчасово окупованому Маріуполі сталася масштабна пожежа в районі нової військової бази окупантів, про що також повідомив Андрющенко.

15 липня в місті прогриміли два вибухи, під час яких російські окупанти задіяли свою систему ППО. За попередніми даними, над Маріуполем було збито невідомий об'єкт.

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