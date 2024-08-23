Пролунали потужні вибухи: у Маріуполі зафіксували прильоти по російській ППО

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунало 7 потужних вибухів.

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У Маріуполі було чутно вибухи / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/andriyshTime

Радник міського голови міста Маріуполь Петро Андрющенко заявив про неспокійну ситуацію в окупантів у Маріуполі. Там лунали багато потужних вибухів.

"Прильоти 13:07. Не менш сьоми вибухів. Оце так свято! Попередньо ураження систем ППО в трикутнику Маріуполь (Лівобережний/Кальміуський) - Нікольське - Мангуш. Росіяни будуть пробувати розганяти про ППО. Брешуть. ППО не працювало. Факти прильотів підтверджують з місця декілька джерел одночасно", - повідомив він у своєму Telegram.

Андрющенко також повідомив, що всі деталі буде відомо згодом.

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Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Вибухи у Маріуполі - що відомо

Нагадаємо, що у Маріуполі підірвали окупантів разом із технікою. Зазначається, що влучань у склад не було, тож детонування, на жаль, не відбулося, однак пошкоджено російську техніку. 7 знищено, частина отримала поранення. Андрющенко не виключає, що метою атаки були НПЗ на території РФ.

В окупованому Маріуполі спалахнула пожежа поблизу військової бази РФ. Російські пропагандистські пабліки наперебій почали виправдовуватись та переконувати, що у Маріуполі горить поле. Проте Андрющенко стверджує, що на місці пожежі поля ніколи не було.

У Маріуполі спалахнула пожежа в районі нової військової бази РФ. 4 серпня стало відомо про масштабну пожежу в тимчасово окупованому Маріуполі. Зазначається, що вогонь спалахнув в районі нової військової бази окупантів. Андрющенко повідомив, що пожежу спостерігало все місто.

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