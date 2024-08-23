УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Пролунали потужні вибухи: у Маріуполі зафіксували прильоти по російській ППО

Юлія Закрепа
23 серпня 2024, 14:58оновлено 23 серпня, 15:32
80
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунало 7 потужних вибухів.
Пролунали потужні вибухи: у Маріуполі зафіксували прильоти по російській ППО
У Маріуполі було чутно вибухи / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/andriyshTime

Радник міського голови міста Маріуполь Петро Андрющенко заявив про неспокійну ситуацію в окупантів у Маріуполі. Там лунали багато потужних вибухів.

"Прильоти 13:07. Не менш сьоми вибухів. Оце так свято! Попередньо ураження систем ППО в трикутнику Маріуполь (Лівобережний/Кальміуський) - Нікольське - Мангуш. Росіяни будуть пробувати розганяти про ППО. Брешуть. ППО не працювало. Факти прильотів підтверджують з місця декілька джерел одночасно", - повідомив він у своєму Telegram.

Андрющенко також повідомив, що всі деталі буде відомо згодом.

відео дня

Хто такий Петро Андрющенко?

Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Вибухи у Маріуполі - що відомо

Нагадаємо, що у Маріуполі підірвали окупантів разом із технікою. Зазначається, що влучань у склад не було, тож детонування, на жаль, не відбулося, однак пошкоджено російську техніку. 7 знищено, частина отримала поранення. Андрющенко не виключає, що метою атаки були НПЗ на території РФ.

В окупованому Маріуполі спалахнула пожежа поблизу військової бази РФ. Російські пропагандистські пабліки наперебій почали виправдовуватись та переконувати, що у Маріуполі горить поле. Проте Андрющенко стверджує, що на місці пожежі поля ніколи не було.

У Маріуполі спалахнула пожежа в районі нової військової бази РФ. 4 серпня стало відомо про масштабну пожежу в тимчасово окупованому Маріуполі. Зазначається, що вогонь спалахнув в районі нової військової бази окупантів. Андрющенко повідомив, що пожежу спостерігало все місто.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Маріуполя
Реклама

Головне за день

Пролунали потужні вибухи: у Маріуполі зафіксували прильоти по російській ППО

Пролунали потужні вибухи: у Маріуполі зафіксували прильоти по російській ППО

14:58 Україна
Вибухи на Харківщині: РФ вдарила по центру Куп'янська-Вузлового - є загиблі

Вибухи на Харківщині: РФ вдарила по центру Куп'янська-Вузлового - є загиблі

14:18 Україна
Взимку буде важче: експерт розповів невтішний сценарій блекауту в Україні

Взимку буде важче: експерт розповів невтішний сценарій блекауту в Україні

13:59 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Архип від Ніколаєва : син путіністки Наташі Корольової став копією Ігоря Ніколаєва 11022

"Архип від Ніколаєва": син путіністки Наташі Корольової став копією Ігоря Ніколаєва

В Україну йде чергова хвиля спеки та грозові дощі: коли очікувати похолодання 9164

В Україну йде чергова хвиля спеки та грозові дощі: коли очікувати похолодання

Китайський клоун і колгоспниця : путіністи Корольова і Тарзан зганьбилися на всю РФ на весіллі сина 8040

"Китайський клоун і колгоспниця": путіністи Корольова і Тарзан зганьбилися на всю РФ на весіллі сина

Полетить одразу 100 ракет: названо дату можливого російського обстрілу України 7609

Полетить одразу 100 ракет: названо дату можливого російського обстрілу України

Останні новини

16:00

В Єврокомісії стали на сторону України в справі щодо заборони нафти "Лукойлу"

15:54

Півмільйона людей можуть померти: спека в Європі різко зростає – The Guardian

15:53

Вмикати пралку не потрібно: як швидко почистити рукави куртки – 5 способівВідео

15:31

Українська ведуча розповіла про інтимну пропозицію від росіянинаВідео

15:15

Припече до +35: як потішить українців погода на День Незалежності

У верхівці Росії зріє змова проти Путіна, мобілізація може зруйнувати його режим - ЕйдманУ верхівці Росії зріє змова проти Путіна, мобілізація може зруйнувати його режим - Ейдман
15:15

Як прибрати пригорілий нагар зі сковороди: непростий, але дуже ефективний спосібВідео

15:08

ЗСУ можуть перекрити сухопутний коридор до Криму: Братчук розкрив деталі

14:58

Пролунали потужні вибухи: у Маріуполі зафіксували прильоти по російській ППО

14:38

Алсу запідозрили в новому романі

Реклама
14:18

Вибухи на Харківщині: РФ вдарила по центру Куп'янська-Вузлового - є загиблі

13:59

Взимку буде важче: експерт розповів невтішний сценарій блекауту в Україні

13:58

Тапки і балахон: "шалена імператриця" Аллегрова здивувала своїм пошарпаним виглядом

13:51

Терти не потрібно: як за хвилини видалити жир із скла духовкиВідео

13:44

"1+1 Україна" працює над новим проєктом "Анатомія дива" про загадкові та надскладні медичні випадки

13:43

Пором вигорів і пішов на дно: супутник показав наслідки удару по порту Кавказ

13:41

Актори фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман" зачитають вірші своїх героїв під час "Книжкової країни" на ВДНГ

13:40

Путін може оголосити мобілізацію в Росії: Ейдман назвав імовірні терміни

13:28

Що таке "прасунок": мало хто знає справжнє значення словаВідео

13:25

ЗСУ пішли на рекорд: стали відомі результати контрнаступу на Харківщині - 3 ОШБр

13:13

Як позбутися чорної цвілі у ванній: хитрий спосіб, про який мало хто знає

Реклама
12:59

Прикордонники заявили про загрозу з Білорусі: у ДПСУ розкрили ситуацію

12:30

РФ готує нову хвилю мобілізації: скількох людей зможе мобілізувати Кремль - Ейдман

12:19

"Неадекватна реакція": росіяни різко змінили ставлення до Путіна - що відомо

12:16

Температура впаде до +6: у яких областях різко похолодає

12:00

Через Курську операцію влада Путіна посипалася, Кремль зібрався обрубати інтернет – СотникВідео

11:59

РФ готується до прориву, щоб захопити ключову висоту під Покровськом - DeepState

11:54

Знищено позиції та логістику РФ: розкрито деталі контрудару ЗСУ на Харківщині

11:43

"Фурія": путініст Кіркоров відреагував на публічні знущання дочки над ним

11:35

"Важка втрата": майор НГУ пояснив наслідки окупації росіянами Покровська

11:26

Зміна Підозри Коломойському: БЕБ раптово зменшило суму збитків на 1,3 мільярди грн

11:22

Як швидко розгладити складки на шкіряній куртці: простий, але робочий спосібВідео

11:17

"Влаштують змову проти Путіна": у правлячій верхівці РФ зріє невдоволення диктатором – Ейдман

11:15

Крістіна Орбакайте публічно показала своє ставлення до Алли Пугачової - деталі

10:59

"Верхівка прибере Путіна": Ейдман розкрив сценарій розколу "еліт" в Росії

10:58

Атаки на аеродроми та НПЗ: у Зеленського назвали мету ударів по території Росії

10:57

ДіКапріо та Лів Тайлер: хто з голлівудських зірок має українське коріння

10:35

Гороскоп на завтра 24 серпня: Козерогам - повний релакс, Тельцям - виснажливий день

10:29

РФ масово перекидає війська на Курщину: в ISW розкрили критичні ділянки фронту

10:27

Китайський гороскоп на завтра 24 серпня: Мавпам - проблема і небезпека, Щурам - сварки

09:58

Обговорять із Зеленським війну і співпрацю: в Україну вперше в історії прибув прем'єр ІндіїВідео

Реклама
09:57

Потужний удар по порту "Кавказ": у ВМС розкрили деталі знищення порома РФ

09:35

Кинула чоловіка і втекла з колишнім: путіністи Лазарєв і Кудрявцева попалися в номері готелю

09:23

Камала Гарріс видала важливу заяву про підтримку України: яку обіцянку дала політик

08:57

ЗСУ можуть взяти під контроль Курську АЕС: генерал розкрив несподіваний сценарій

08:56

Церковне свято 24 серпня: що категорично заборонено робити у цей день

08:22

"Я жива людина": що сталося між Ольгою Сумською та її молодшою донькою

08:10

Великий інформаційний провал Азербайджану в УкраїніПогляд

07:59

Загроза для двох обласних центрів України: в The Economist дізналися нові цілі РФ

07:52

ЗСУ відступили з позицій під Покровськом: в ISW розкрили серйозну ситуацію на фронті

07:06

Зайняли нові населені пункти: у ЗСУ успіх у Курській області – ISW

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
Тисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на Курщині
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти