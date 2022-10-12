6-річна дівчинка втратила обидві ноги через обстріл окупантами Нікополя/ Голова Дніпропетровської ОВА

Російські загарбники у ніч на середу, 12 жовтня, обстріляли місто Нікополь у Дніпропетровській області.

Один із ворожих снарядів під час артобстрілу потрапив у приватний будинок. Внаслідок цього поранення отримали 6-річна дівчинка і її 33-річна мама. Вони і ще одна постраждала у цю ніч жінка потрапили до лікарні й зараз перебувають у важкому стані. Про це розповів у Facebook очільник Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

Як розповів лікар-анестезіолог Сергій, 6-річній дитині через серйозне поранення довелося ампутувати обидві ноги. Дівчинка перебуває у стабільному стані. Проте надалі їй буде потрібна ще операція, реабілітація і протезування, цитує слова медика "Суспільне".

Голова Дніпропетровської ОВА розповів, що внаслідок нічних обстрілів Нікополя у місті понад три десятки багатоповерхівок отримали пошкодження.

"У місті понівечені понад три десятки багатоповерхівок та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Пошкоджені два підприємства, два садочки, школа, магазини та офіс благодійної організації", – зазначає Резніченко.

Нагадаємо, у середу, 28 вересня, російська окупаційна армія обстріляла Дніпропетровську область. Загарбники тричі за ніч вдарили з реактивних систем залпового вогню Град і важкої артилерії по мирних жителях Нікопольського району.

Також вдень 8 жовтня окупанти атакували Нікополь Дніпропетровської області дронами-камікадзе Shahed. У результаті удару пошкоджено шість приватних будинків і господарські будівлі. Також постраждали лінії електропередач і спалахнув очерет, пожежу вдалося оперативно загасити.

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