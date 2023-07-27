'Перекинули навчених бійців': у США розкрили про успіхи ЗСУ на фронті - CNN

Під час контрнаступальних дій вдалось прорвати кілька наступальних ліній на південному сході.

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ЗСУ починають активний контрнаступ / колаж: Главред, фото: 1-ша ОБрСпН імені Івана Богуна, 28-ма ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Чиновники США поділились тим, що українські військові, ймовірно, нарощують темпи контрнаступу після двох місяців повільного просування на фронті.

Двоє чиновників США, з якими поспілкувались журналісти видання CNN, заявили, що Україна перекинула додаткові сили на схід України, що свідчить про те, "що Київ виявив потенційні слабкі місця в російських оборонних лініях".

"Українські військові утримували велику кількість навчених військ, деякі оснащені більш потужною західною зброєю, з початку операції на початку червня. Хоча вони все ще зберігають певну бойову міць у резерві, зараз вони розгорнули "основну частину" сил, задіяних у контрнаступі", - пише видання.

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Видання повідомляє, що ці зусилля, ймовірно, принесли необхідні результати. Під час контрнаступальних дій вдалось прорвати кілька наступальних ліній на південному сході, а резервні підрозділи були задіяні, щоб скористатись вразливістю ворога.

"Російський військовий чиновник визнав, що українським військам у середу вдалося "вклинитися" на трьох ділянках першої лінії оборони Росії на лінії фронту на Запоріжжі", - пише CNN.

В свою чергу 47-ма бригада ЗСУ, яка бере участь у контрнаступльних діях, підтвердила журналістам видання, що просувається вперед.

"Піхота наступає. Артилерія прикриває. Екіпажі "Бредлі" знищують ворожу піхоту та їхню техніку", - сказав представник бригади.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ відбивають жорстокі атаки росіян та просуваються вперед на Бахмутському напрямку. На півночі від Бахмута українські військові відбивають атаки окупантів. На Куп‘янському напрямку противник атакує, намагається вибити ЗСУ із пануючих висот.

ЗСУ пішли вперед і вибили росіян з Андріївки. В окупантів вже зовсім немає зверхності і вони дуже добре готуються та заміновують позиції, повідомив Сергій Череватий.

ЗСУ "просмажили" окупантів касетними боєприпасами. Російські війська окопалися у лісосмузі безпосередньо неподалік боїв, сподіваючись мінімізувати наслідки дорозвідки сил ЗСУ.

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