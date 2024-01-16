450 тисяч окупантів в Україні: військовий експерт розповів про збільшення армії РФ

Росіяни вже вийшли на максимальну кількість виробленої техніки і озброєнь, вважає Світан.

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Експерт розповів про мобілізацію в РФ / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: deepstatemap

В інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, чому війська РФ посилили обстріли Харков та чи буде Росія набирати все більше військових і відправляти їх в Україну.

"Скільки набирається, приблизно стільки і пакетується - баланс є. До того ж Росії поки що немає сенсу збільшувати кількість живої сили, оскільки вона не може забезпечити її військовою амуніцією", - зазначив експерт.

Росіяни вже вийшли на максимальну кількість виробленої техніки і озброєнь.

"Запаси її партнерів - Північної Кореї, Китаю та Ірану - теж вичерпні. Кількість військової техніки і боєприпасів зараз відповідає числу живої сили, яка перебуває на фронті. Чисельність російського угруповання на території України не зростає і становить, якщо рахувати з Росгвардією, близько 400-450 тисяч військових", - підсумував Світан.

Дивіться відео, в якому Роман Світан пояснив, чому не буде наступу Росії на Харків:

Нагадаємо, що Роман Світан розкрив цілі атаки та тактику росіян. Він вважає, що в основному атаки випадають на військові об'єкти. Вони намагаються знайти аеродроми чи аеродромні споруди, розуміючи, що скоро буде авіація типу F-16.

Військовий експерт розповів, коли росіяни підуть проти Кремля. Єдина точка, яка може до цього привести - це удари по військових об'єктах в Москві. Причому має бути широкий спектр військових об'єктів, вважає Світан.

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