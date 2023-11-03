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17 тисяч окупантів втекли: Україна без бою провела унікальну операцію - ЗМІ

Юрій Берендій
3 листопада 2023, 11:01
Україна без жодного пострілу зуміла вивести з бойових дій приблизно 17 тисяч російських військових завдяки успішним інформаційним операціям.
Солдаты
Україна без бою провела унікальну операцію - ЗМІ / Колаж Главред, фото: ГУР МО

Генерал-лейтенант Джонатан Брага, командувач Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил США, вказав на те, що успішне використання Україною низького бойового духу серед російських військових для проведення результативних медіа-кампаній призвело до дезертирства 17 тисяч росіян з поля бою. Про це пише видання Business Insider.

"Медіа-кампанії відіграли величезну роль в Україні в тактичному і оперативному сенсі", - сказав Брага на щорічній конференції Асоціації сухопутних військ США в жовтні.

"Ми підтримували наших українських партнерів. У вас є 17 тис. росіян, які покинули Україну. Це 17 тис. солдатів, яких вам не довелося підривати на полі бою або знищувати. Це послабило оборонні механізми (окупантів. – ред.)", – заявив Брага.

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За його словами, використовуючи можливості соціальних мереж, військові або розвідувальні служби можуть збирати детальну інформацію про супротивника, його техніку і особовий склад і використовувати цю інформацію для нанесення ударів по окремим військам і підриву їхнього морального духу.

"На тактичному рівні підрив волі і морального духу окремих солдатів, підрив загальної спроможності підрозділу - це невід'ємна і традиційна військова діяльність, спрямована на те, щоб посіяти сумніви у свідомості супротивника", - сказав Брага.

Кремль реагує на можливі наслідки, описані Брагою, шляхом застосування жорстких заходів, включаючи розстріл солдатів, які відступають або не виконують накази, схоже на практики радянських військ під час Другої світової війни. Такі приклади низького бойового духу росіян, які можуть використовуватися українськими силами, надзвичайно численні.

Низький моральний стан російських окупантів

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у зведенні американського Інституту вивчення війни йдеться, що удари ЗСУ по глибокому тилу російських військ викликають невдоволення і заклопотаність в інформаційному просторі РФ.

Водночас, міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що російські окупанти на Запорізькому напрямку розстрілюють українських полонених, а також знищують своїх бійців, які не мають мотивації воювати.

Також, в армії окупантів РФ підрозділи "Шторм Z" виконують роль штрафних батальйонів сталінських часів. Їх кидають на найскладніші ділянки фронту і використовують як гарматне м'ясо.

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