УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

15-річний підліток повісився в одеському ліцеї: розкрилися шокуючі деталі

3 грудня 2021, 10:54

Знайомі Дмитра розповіли раніше невідомі подробиці.

самогубство, петля
У туалеті ліцею знайшли повішеним 15-річного хлопця / flickr.com

В Одеському ліцеї "Олімпієць" знайшли повішеним 15-річного підлітка. Він нібито перебував у трудовому рабстві, де мав відпрацювати борг.

Як розповіли знайомі Дмитра "7 каналу", за підлітком нібито щодня приїжджав чоловік на ім'я Павло.

Ця людина нібито відвозила хлопця в поле за містом відпрацьовувати борг фізичною працею. Там підліток повинен був прибирати дошки і виривати траву. При цьому, своїм знайомим хлопець розповідав, що йому погрожували. Про це нібито знав і директор установи.

false
Ліцей , в якому знайшли тіло підлітка / скріншот з відео

"За два дні до смерті я спілкувався з ним, цікавився, коли він буде наступного разу їхати на роботи. Він говорив, що не знає, може завтра-післязавтра. Говорив, що боїться їхати, оскільки Павло його сильно залякав", – розповів знайомий загиблого.

За його словами, Павло нібито є колишнім співробітником правоохоронних органів.

Реклама

"Він (Дмитро. - Ред.) говорив: Я боюся їхати на роботу, а директор мені нічим не допомагає. Він на боці цього роботодавця", - розповів чоловік журналістам.

Також з'ясувалося, що за два дні до самогубства підліток зустрів знайомих і поскаржився, що йому погрожували розправою і був дуже переляканий.

Вже не перша спроба суїциду?

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, загиблий хлопчик з неблагополучної сім'ї і, до того ж, часто піддавався булінгу з боку однолітків і старшокласників ліцею. Також повідомляється, що раніше хлопець вже робив спробу звести рахунки з життям – намагався вистрибнути з вікна, але тоді його вчасно зупинили.

false
У мережі повідомляють деталі смерті підлітка / t.me/odessa_hello

Нагадаємо, трагедія сталася 30 Листопада - тіло учня вранці знайшла вихователька.

За попередніми даними, він скоїв суїцид. У поліції відкрили провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою "самогубство". Причини трагедії встановлюють фахівці.

Автор: Сергій Кущ
viber
новини Одеси підліток
Зараз ви переглядаєте новину «15-річний підліток повісився в одеському ліцеї: розкрилися шокуючі деталі». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Фінансовий гороскоп 2022: кому зі знаків посміхнеться грошова удача в рік ТиграФінансовий гороскоп 2022: кому зі знаків посміхнеться грошова удача в рік Тигра Гороскоп Таро на грудень 2021: Овнам – заздрість, Терезам – фатальні помилки, Стрільцям - авантюриГороскоп Таро на грудень 2021: Овнам – заздрість, Терезам – фатальні помилки, Стрільцям - авантюри Найсмачніша закуска за 10 хвилин: трубочки з лавашаНайсмачніша закуска за 10 хвилин: трубочки з лаваша Гороскоп на 2022 рік для Близнюків: викриття секретів, щасливий випадок та найкращі дніГороскоп на 2022 рік для Близнюків: викриття секретів, щасливий випадок та найкращі дні Місячний гороскоп на тиждень 6-12 грудня: Стрільцям - сумнівні пропозиції, Дівам - удача в грошахМісячний гороскоп на тиждень 6-12 грудня: Стрільцям - сумнівні пропозиції, Дівам - удача в грошах
11:01

Світ навиворіт. Еквадор: Дмитро Комаров покидає джунглі щоб осідлати ламу і побувати на незвичайному родео

10:54

15-річний підліток повісився в одеському ліцеї: розкрилися шокуючі деталі

10:49

Місячний гороскоп на тиждень 6-12 грудня: Стрільцям - сумнівні пропозиції, Дівам - удача в грошахВідео

10:41

Все, що ми скоїмо - це назавжди: що категорично не можна робити в сонячне затемнення 4 грудняВідео

10:34

"Україна дасть відсіч": РФ може піти в атаку наприкінці січня - РезніковВідео

Реклама
10:23

Переговори Байдена з Путіним: у РФ назвали ймовірну датуВідео

10:22

Гороскоп Зеленського на 2022 рік: коли чекати проблем і випробувань

09:59

У Кіровоградській області школяр бив ногами і кулаком в голову дівчинку на очах у всього класу

09:56

Тіла викинув у колодязь: хлопець з аутизмом зарізав матір та маленьку сестру

09:43

Стрибнула з моста і розбилась: у Тернополі загинула 16-річна студентка місцевого училищаВідео

09:41

Вакцина - як магніт: названо причину тромбозу після щеплення AstraZenecaВідео

09:22

Вартість проїзду в Києві зросте: Кличко розповів, хто платитиме 12 грн, а хто - 20Відео

09:15

Фінансовий гороскоп на тиждень 6-12 грудня: Тільцям - обман, Дівам - дивовижне везінняВідео

09:09

Нових майданів в Україні боїться тільки владаПогляд

08:52

Гороскоп на грудень-2021: Водолій закінчить рік на мажорній ноті, а Близнюкам доведеться тугоВідео

08:35

Найгарніший манікюр на Новий рік 2022 на короткі нігті, який полонить всіх навколоФото

08:28

Гроші списують, а готівку не видають: банкомати ПриватБанку обурили українців

08:27

До чого сниться весілля: тлумачення відомих сонників

08:26

Ситуація з COVID-19 в Україні погіршується: кількість виявлених хворих зросла майже до 14 тисячВідео

08:18

Введення в храм Пресвятої Богородиці: дата, традиції і заборони дня, молитва

Реклама
08:03

Слава Камінська в топі з відвертим декольте похвалилася пишними грудьми й тонкою талієюВідео

08:03

Гороскоп на сьогодні 3 грудня 2021: Ракам – удача, Левам – збитки, Терезам - щасливий випадокВідео

07:24

Кулеба відповів, яку карту Путін розіграє проти України та чи є у нього "козир"

07:10

"Автономія" Донбасу і план Путіна щодо "Мінську": Ілларіонов зробив заяву про війська РФ біля УкраїниВідео

06:47

"Двері зачинені": Кулеба пояснив, чому Україну не беруть до НАТО

06:20

Участь США у перемовинах і статус Росії в конфлікті: Гармаш розкрив новий план щодо ДонбасуВідео

06:15

Путін програє Заходу війну за УкраїнуПогляд

05:59

Секрети багатого врожаю: найважливіші і обов'язкові роботи для городника і садівника у грудніВідео

05:40

Смачна закуска на Новий рік 2022 з грибами: готувати всього 7 хвилинВідео

05:28

Сучасність, практичність і дух свята: створюємо новорічний настрій у своєму гніздечкуВідео

05:05

Надія Мейхер в мереживному бюстгальтері з вирізами показала декольте, в якому можна потонути

04:30

Вчені пояснили, чому новорічні ялинки можуть бути небезпечні

03:45

"Знайшли один одного": ексучасників Холостячки запідозрили в романі

03:30

Кешбек відійде у минуле: чому українські банки збираються скасувати цю послугуВідео

02:58

Експерти назвали види випічки, які не зашкодять фігурі

00:49

Гороскоп по картах Таро на грудень 2021 для вогняних знаків зодіаку - Овнів, Стрільців, ЛевівВідео

00:30

"Ялинка Януковича в кокошнику": у Мережі жорстко висміяли сукню Неплях на конкурсі Міс Всесвіт 2021

00:12

Прикмети на 3 грудня: що не можна робити в Проклов день і як не потрапити в бідуВідео

02 грудня, четвер
23:55

Як продукти на вечерю підходять для схуднення - відповідь дієтолога

23:54

Меркель, прощай: канцлер Німеччини пішла з посади під пісню зірки панк-року

Реклама
23:22

Українців зобов'яжуть викласти кругленьку суму при купівлі авто або квартири

23:05

Економічний паспорт українця: у Слузі народу розповіли, хто отримає грошіВідео

22:46

Країни світу обговорюють впровадження санкцій проти Росії - Кулеба

22:27

У Сумах 16-річний накинувся на жінку і зґвалтував їїВідео

21:59

У них вірять навіть багатії: які речі привернуть неймовірну удачу і багатство в 2022 роціВідео

21:55

У Кривому Розі на шахті трапився обвал, є жертва

21:29

В Україні відкрили нове родовище газу

21:26

Завалить снігом: на Україну насувається буряВідео

21:21

Експерт розповів, що буде з тілом, якщо їсти ківі щодня

21:16

Як прикрасити ялинку в Новий рік 2022, щоб залучити удачу - стильні і незвичайні рішення в рік Тигра

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти