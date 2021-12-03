15-річний підліток повісився в одеському ліцеї: розкрилися шокуючі деталі

У туалеті ліцею знайшли повішеним 15-річного хлопця / flickr.com

В Одеському ліцеї "Олімпієць" знайшли повішеним 15-річного підлітка. Він нібито перебував у трудовому рабстві, де мав відпрацювати борг.

Як розповіли знайомі Дмитра "7 каналу" , за підлітком нібито щодня приїжджав чоловік на ім'я Павло.

Ця людина нібито відвозила хлопця в поле за містом відпрацьовувати борг фізичною працею. Там підліток повинен був прибирати дошки і виривати траву. При цьому, своїм знайомим хлопець розповідав, що йому погрожували. Про це нібито знав і директор установи.

Ліцей , в якому знайшли тіло підлітка / скріншот з відео

"За два дні до смерті я спілкувався з ним, цікавився, коли він буде наступного разу їхати на роботи. Він говорив, що не знає, може завтра-післязавтра. Говорив, що боїться їхати, оскільки Павло його сильно залякав", – розповів знайомий загиблого.

За його словами, Павло нібито є колишнім співробітником правоохоронних органів.

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"Він (Дмитро. - Ред.) говорив: Я боюся їхати на роботу, а директор мені нічим не допомагає. Він на боці цього роботодавця", - розповів чоловік журналістам.

Також з'ясувалося, що за два дні до самогубства підліток зустрів знайомих і поскаржився, що йому погрожували розправою і був дуже переляканий.

Вже не перша спроба суїциду?

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, загиблий хлопчик з неблагополучної сім'ї і, до того ж, часто піддавався булінгу з боку однолітків і старшокласників ліцею. Також повідомляється, що раніше хлопець вже робив спробу звести рахунки з життям – намагався вистрибнути з вікна, але тоді його вчасно зупинили.

У мережі повідомляють деталі смерті підлітка / t.me/odessa_hello

Нагадаємо, трагедія сталася 30 Листопада - тіло учня вранці знайшла вихователька .

За попередніми даними, він скоїв суїцид. У поліції відкрили провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою "самогубство". Причини трагедії встановлюють фахівці.