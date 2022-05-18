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130 "двохсотих", техніка і склади: ЗСУ накрили артилерією окупантів, які огризнулися на Херсонщині

18 травня 2022, 08:05

У Миколаївській та Херсонській областях триває бойові дії.

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ЗСУ накрили артилерією окупантів, що огризнулися, на Херсонщині / скріншот

Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією за добу завдано 10 поразок позицій противника. Ворог зазнав серйозних втрат в особовому складі.

На лінії зіткнення в Миколаївській та Херсонській областях триває бойові дії. Ворог як і раніше позбавлений можливості просування вперед, облаштовує свої позиції, намагаючись закріпитися, переходить до оборони. Однак тривають обстріли наших позицій по мінометах і ствольній артилерії, повідомляє оперативне командування "Південь".

"У відповідь нашими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією за добу нанесено 10 поразок позицій противника. В результаті чого втрати ворога за добу склали 130 рашистів і 26 одиниць техніки, серед яких авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка, 3 модернізованих танки Т-72Б3, 10 одиниць броньованої і 12 автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні.

Раніше Збройні Сили України знищили російських окупантів, які намагалися подолати Сіверський Донець. Удар ЗСУ було завдано після того, як аеророзвідники Держприкордонслужби виявили, що окупанти налагодили через річку переправу.

читайте також"Нічого по сіяному їздити": артилеристи ЗСУ яскраво знищили колону окупантівТакож повідомлялося, що українські воїни збили ворожий безпілотник "Орлан". Летючу ціль успішно збили воїни 14 окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого.

Захисники одразу почули наближення безпілотника, адже він "дирчить як мопед". Російський "Орлан" вони збили снайперським пострілом з ДШК.

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