Рашистів знищили разом з технікою: на Запоріжжі ЗСУ "покришили" десятки окупантів

Захисники України завдали удару по ворогу на Запоріжжі / Фото Reuters

За минулу добу в Запорізькій області захисники України ліквідували десятки окупантів, а також знищили техніку ворога.

Як розповіли в Силах оборони Запорізького краю, оперативна обстановка на південно-східному напрямку не зазнала суттєвих змін.

Напрямки ворожого удару

Зазначається, що напрямки Гуляйполя, Малинівки, Великої Новосілки Донецької області під прицілом у ворога. Російські військові продовжують головні зусилля зосереджувати саме туди.

Сили оборони Запорізького краю повідомляють, що на інших рубежах по лінії розмежування українські захисники ведуть активну маневрену оборону, наносять контрудари, чим стримують навалу загарбників.

Потужний удар по ворогу

Підкреслюється, що за минулу добу 15 травня українські воїни ліквідували:

особового складу - 37 осіб, 54 поранені;

танків - 1 од;

реактивних систем залпового вогню Град - 2 од;

бойових броньованих машин-15 од, з них один ББМ Тигр;

автомобільної техніки - 6 од;

протитанкових ракетних комплексів - 2 од;

знищено ворожий склад зберігання боєприпасів і захопили одну БМП-3.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області активно розвивається рух опору. Особливо помітна робота патріотів у Мелітополі, додали у СО.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 16 травня, ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагалися прорватися через кордон у Сумській області.

Під прикриттям вогню на територію області намагалися зайти ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

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