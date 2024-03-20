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Справжній порятунок: інженери створили пристрій для людей з розладами голосу

Ангеліна Підвисоцька
20 березня 2024, 05:00
Пристрій для людей з порушеннями голосу розробили на основі штучного інтелекту.
устройство для людей с расстройствами голоса
Інженери створили пристрій для людей з розладами голосу / Колаж: Главред, фото: Tech Xplore

У світі з'явився пристрій, який допоможе говорити людям із дисфункцією голосових зв'язок. Це пристрій майже не відчувається на тілі. Він був розроблений на основі штучного інтелекту. Про це повідомляє Tech Xplore.

Пристрій розробила команда інженерів Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Він здатний виявляти рух м'язів гортані людини та перетворювати ці сигнали на звукову мову за допомогою технології машинного навчання - з точністю майже 95%.

Як виглядає пристрій

Крихітний пристрій важить всього 7 г, а його розмір трохи більше ніж 3 см. Він тонкий, схожий на пластир, наклеюється на шию. Повідомляється, що його можна наклеювати повторно.

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Пристрій складається з двох компонентів - сенсорний компонент з автономним живленням та виконавчий компонент. Кожен з них містить два шари: шар біосумісної силіконової сполуки полідиметилсилоксану, або PDMS, з еластичними властивостями, і шар магнітної індукції, виготовлений з мідних індукційних котушок. Між цими двома компонентами є шар, що містить PDMS, змішаний з мікромагнітами, який генерує магнітне поле.

Як працює пристрій

Сенсорний компонент виявляє та перетворює сигнали від руху м'язів у високоточні електронні сигнали. Ці електронні сигнали потім перетворюються на мовні за допомогою алгоритму машинного навчання. Виконавчий компонент перетворює мовні сигнали на голосовий вираз.

У експериментах взяли участь вісім здорових дорослих. Після цього команда розробників буде розширювати словниковий запас пристрою. Його будуть тестувати на людях із порушенням голосу.

Що таке штучний інтелект?

Штучний інтелект - властивість штучних систем виконувати творчі функції. Він пов'язаний з подібним завданням використання комп'ютерів для розуміння людського інтелекту, але не обов'язково обмежується біологічно правдоподібними методами. Про це повідомляє Вікіпедія.

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