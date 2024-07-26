Влада Росії закриває доступ до YouTube для своїх громадян

Кремль поступово обмежжує доступ своїх громадян до YouTube, планує закрити його повністю.

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Росіянам закриють доступ до YouTube / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, depositphotos

Одну із останніх американських соціальних мереж у Росії Кремль хоче заблокувати. Річ йде про сервіс YouTube Alphabet Inc. Про це повідомляє видання Bloomberg.

"Швидкість завантаження Youtube на комп’ютери цього тижня знизиться приблизно на 40%. До кінця наступного тижня вона знизиться на 70%", - повідомив голова технологічного комітету нижньої палати Держдуми Олександр Хінштейн.

За його словами, це нібито є наслідком політики YouTube, "який послідовно видаляє канали наших публічних діячів", позиція яких не збігається із "західною точкою зору".

відео дня

Що таке відеосервіс YouTube YouTube — популярний відеохостинг, що надає послуги розміщення відеоматеріалів. Заснований 14 лютого 2005 року трьома працівниками PayPal: Чадом Герлі, Стівеном Чені та Джаведом Карімом. Зараз є підрозділом компанії Google. Станом на серпень 2019 року YouTube є другим за відвідуваністю сайтом в Інтернеті (за даними компанії Alexa Internet).

Російський політик також повідомив, що поки що доступ до відеосервісу буде відкритим у вигляді мобільного застосунку.

Нагадаємо, що Google оголосив про банкрутство у Росії в 2022 році після того, як влада РФ заблокувала рахунки Ютуб-каналів, які відмовились видаляти незручний для Кремля контент.

Ютуб у 2022 році заблокував декілька прокремлівських каналів, які вели відкриту пропаганду війни.

YouTube та Google - новини

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому і хто закриває українські YouTube-канали.

Після повномасштабного вторгення Росії в Україну у низці населених пунктів Київщини відзняли частину матеріалу в рамках спільного проєкту Міністерства внутрішніх справ та експертів Google, такиим чином користувачі можуть бачити наслідки обстрілів.

Раніше стало відомо, які сайти в інтернеті найбільше відвідують українські користувачі.

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