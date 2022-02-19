"Зими не буде": експерт розповіла, чим загрожує Україні зміна клімату

Експерт розповіла, чим загрожує Україні зміна клімату / ua.depositphotos.com

Ради глобальної зміни клімату в Україні, цілком ймовірно, збільшиться середньорічна температура, а холодні зими – зовсім зникнути. Про це заявила в ефірі Апостроф TV відомий вчений і учасниця Міжурядової групи експертів зі зміни клімату Світлана Краковська.

За її словами, українські кліматологи виділяють кілька можливих сценаріїв подальшого розвитку подій. І кожен з них передбачає зростання середньорічної температури в Україні.

На думку Краківської, середня температура повітря в межах країни може піднятися на 4-6 градусів. І це буде практично катастрофа.

"Якщо ми не прислухаємося до вчених і будемо продовжувати використовувати викопні джерела енергії, то у нас буде жорсткий сценарій", – попередила вона.

Краковська зазначила, що в перспективі зими в Україні не буде взагалі.

Реклама

"Це не виключає періодів морозів, але в середньому, скажімо так, температура буде вище нуля і не буде снігового покриву. Чи не буде снігового покриву – буде менше вологи в грунті, і менше буде живлення річок. Водні ресурси будуть страждати і будуть зміни в екосистемах – не вимерзатимуть шкідники. Тобто далі йде цілий каскад ризиків", - пояснила вона.

читайте також"Циклон з Атлантики набирає силу": українцям розповіли, як зміниться погода до початку весни

Нагадаємо, раніше експерти говорили, що глобальне зміна клімату може призвести до того, що вже до 2100 року температура підніметься на 2,7 градуса Цельсія.

Як йдеться у висновках Міжурядової групи експертів зі зміни клімату при ООН, через більш високу температуру почастішають посухи, пожежі і повені, зміни також торкнуться земну і водну поверхні.