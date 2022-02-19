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"Зими не буде": експерт розповіла, чим загрожує Україні зміна клімату

19 лютого 2022, 12:57

Як каже експерт Світлана Краковська, аж ніяк не виключено, що в Україні цілком може реалізуватися найжорсткіший сценарій зміни клімату.

Відлига
Експерт розповіла, чим загрожує Україні зміна клімату / ua.depositphotos.com

Ради глобальної зміни клімату в Україні, цілком ймовірно, збільшиться середньорічна температура, а холодні зими – зовсім зникнути. Про це заявила в ефірі Апостроф TV відомий вчений і учасниця Міжурядової групи експертів зі зміни клімату Світлана Краковська.

За її словами, українські кліматологи виділяють кілька можливих сценаріїв подальшого розвитку подій. І кожен з них передбачає зростання середньорічної температури в Україні.

На думку Краківської, середня температура повітря в межах країни може піднятися на 4-6 градусів. І це буде практично катастрофа.

"Якщо ми не прислухаємося до вчених і будемо продовжувати використовувати викопні джерела енергії, то у нас буде жорсткий сценарій", – попередила вона.

Краковська зазначила, що в перспективі зими в Україні не буде взагалі.

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"Це не виключає періодів морозів, але в середньому, скажімо так, температура буде вище нуля і не буде снігового покриву. Чи не буде снігового покриву – буде менше вологи в грунті, і менше буде живлення річок. Водні ресурси будуть страждати і будуть зміни в екосистемах – не вимерзатимуть шкідники. Тобто далі йде цілий каскад ризиків", - пояснила вона.

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Нагадаємо, раніше експерти говорили, що глобальне зміна клімату може призвести до того, що вже до 2100 року температура підніметься на 2,7 градуса Цельсія.

Як йдеться у висновках Міжурядової групи експертів зі зміни клімату при ООН, через більш високу температуру почастішають посухи, пожежі і повені, зміни також торкнуться земну і водну поверхні.

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клімат новини України
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