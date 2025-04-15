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Землю накриває магнітна буря: з'явився прогноз максимальної "атаки"

Олексій Тесля
15 квітня 2025, 10:18
194
Фіксується ймовірність формування магнітних бур у майбутню середу, прогноз становить 70%.
магнітна буря
Прогнозується нова магнітна буря / Колаж: Главред, фото: Pixabay/CharlVera, Pexels/Luke Miller

Важливо:

  • Пік впливу, згідно з розрахунками, припаде на другу половину вівторка
  • Можливі магнітні бурі класів G1-G2

Найближчим часом тривалість геомагнітних збурень становитиме майже добу. Пік впливу, згідно з розрахунками, припаде на другу половину вівторка, 15 квітня (після 21 години).

Вченими підтверджено відрив і відхід від Сонця в бік Землі протуберанців, які мають досягти нашої планети до 16 квітня. Згідно з прогнозом, можливі магнітні бурі класів G1-G2.

відео дня

Фіксується ймовірність формування магнітних бур у майбутню середу, прогноз становить 70%. У четвер інтенсивність збурень геомагнітного поля слабшатиме, проте більшу частину дня слабкі збурення магнітосфери Землі ще збережуться.

Скріншот
/ xras

Причина магнітних бур

Згідно зі спостереженнями, на вихідних з боку Сонця, зверненого до Землі, в космос були викинуті два великих сонячних протуберанця. Вони є однією з основних причин великих магнітних бур.

Протуберанці являють собою великомасштабні (розміром у кілька сотень тисяч кілометрів) волокна щільного газу, що формуються в сонячній атмосфері. Волокна ці зазвичай розташовуються високо в короні, як земні хмари, і утримуються від падіння вниз лініями магнітного поля.

Завдяки довгому часу життя і високій щільності газу, маса протуберанців може досягати винятково великих величин, які можна порівняти з масою всієї іншої корони Сонця.

Землю накриває магнітна буря: з'явився прогноз максимальної 'атаки'
/ Главред

Раніше Главред повідомляв про те, коли будуть найсильніші магнітні бурі у квітні. Бурі матимуть різну інтенсивність на початку, в середині та наприкінці місяця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україну накрила потужна магнітна буря. Геомагнітний шторм може вплинути на самопочуття.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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