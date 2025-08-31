Рус
Дощі з грозами ширяться Україною: які області будуть "плавати"

Ангеліна Підвисоцька
31 серпня 2025, 22:38
Погода у Львові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +14 градусів.
Погода, дождь, гроза
Прогноз погоди в Україні на 1 вересня / фото: unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 1 вересня
  • Де температура повітря підвищиться до +37 градусів
  • Де будуть лити грозові дощі

Погода в Україні 1 вересня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 1 вересня скрізь буде сухо. У другій половині дня очікуються дощі у центральних, частині південних та північних областях.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 1 сентября
Прогноз погоди в Україні на 1 вересня / фото: ventusky

Погода 1 вересня

В Україні 1 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у південних, центральних, східних та Сумській областях. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 13-18°, на півдні до 21°; вдень 26-31°, у східних областях 30-34°, місцями сильна спека 35-37°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +36

За даними meteoprog, 1 вересня в Україні буде тепла погода. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+36 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+28 градусів.

погода 1 сентября
Прогноз погоди в Україні на 1 вересня / фото: meteoprog

Погода 1 вересня у Києві

У Києві 1 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 13-18°, вдень 26-31°; у Києві вночі 16-18°, вдень близько 30°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода
Прогноз погоди в Україні на 1 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, найближчим часом над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня.

Нещодавно кліматолог розповідала, що погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
