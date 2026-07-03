Землю накрила магнітна буря червоного рівня: скільки триватиме шторм

Ви дізнаєтеся:
- Який рівень магнітної бурі
- Чи очікуються магнітні бурі на вихідних
У п’ятницю, 3 липня, Землю накриє потужна магнітна буря червоного рівня. Вона може впливати на самопочуття людей. Про це повідомляє meteoagent, передає Главред.
Станом на п’ятницю К-індекс, який показує силу магнітних бур, піднявся до 5,7 балів та відповідає рівню G2.
Очікується, що 4 липня потужність магнітної бурі не зміниться та складатиме 5,7 балів, що відповідає червоному рівню.
Водночас 5 липня шторм трішки послабне, а сонячна активність впаде до К-індексу 5, але все ще зберігатиметься червоний рівень.
Варто додати, що за даними meteoprog, 3 липня на Землі очікується помірна магнітна буря рівня G2.
Магнітна буря такої сили може бути причиною відключення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на метеозалежних людей.
Відомо, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу С та сім спалахів класу М, найбільший з яких М 8,7.
"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М 8,7 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм", - йдеться у повідомленні.
Очікується, що геомагнітне поле буде активним до штормового рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів Х-класу (20%).
Водночас ймовірність великого геомагнітного шторму складає 5%, а ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 70%. Також зараз на Сонці помічено 96 сонячних плям.
Вплив магнітних бур на людей
Під час магнітних бур метеозалежні люди можуть відчувати:
- головний біль;
- запаморочення;
- зниження або підвищення артеріального тиску;
- погіршення настрою;
- тривожність;
- депресію;
- порушення сну;
- загальну слабкість та втому.
Слід наголосити, що симптоми та ступінь метеочутливості залежать від фізіологічних, психологічних та генетичних особливостей.
Читайте також:
- Сонячна панель майбутнього: енергія не тільки від сонця, а й від дощу
- Рекордний спалах на Сонці поставив вчених у глухий кут: у чому небезпека для Землі
- Космічна знахідка здивувала вчених: незвичайна комета наближається до Сонця
Про джерело: Meteoagent
Meteoagent - це спеціалізований сервіс та мобільний додаток для метеозалежних людей, який прогнозує різкі зміни погоди, сонячні спалахи, магнітні бурі та резонанс Шумана.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред