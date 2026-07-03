Землю накрила магнітна буря червоного рівня: скільки триватиме шторм

Магнітна буря може впливати на самопочуття метеозалежних людей.

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Прогноз магнітних бур / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Який рівень магнітної бурі

Чи очікуються магнітні бурі на вихідних

У п’ятницю, 3 липня, Землю накриє потужна магнітна буря червоного рівня. Вона може впливати на самопочуття людей. Про це повідомляє meteoagent, передає Главред.

Станом на п’ятницю К-індекс, який показує силу магнітних бур, піднявся до 5,7 балів та відповідає рівню G2.

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Очікується, що 4 липня потужність магнітної бурі не зміниться та складатиме 5,7 балів, що відповідає червоному рівню.

Водночас 5 липня шторм трішки послабне, а сонячна активність впаде до К-індексу 5, але все ще зберігатиметься червоний рівень.

Прогноз магнітних бур / фото: meteoagent

Варто додати, що за даними meteoprog, 3 липня на Землі очікується помірна магнітна буря рівня G2.

Магнітна буря такої сили може бути причиною відключення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на метеозалежних людей.

Відомо, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу С та сім спалахів класу М, найбільший з яких М 8,7.

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М 8,7 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що геомагнітне поле буде активним до штормового рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів Х-класу (20%).

Водночас ймовірність великого геомагнітного шторму складає 5%, а ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 70%. Також зараз на Сонці помічено 96 сонячних плям.

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Вплив магнітних бур на людей

Під час магнітних бур метеозалежні люди можуть відчувати:

головний біль;

запаморочення;

зниження або підвищення артеріального тиску;

погіршення настрою;

тривожність;

депресію;

порушення сну;

загальну слабкість та втому.

Слід наголосити, що симптоми та ступінь метеочутливості залежать від фізіологічних, психологічних та генетичних особливостей.

Як допомогти своєму організму при метеозалежності / Інфографіка: Главред

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Про джерело: Meteoagent Meteoagent - це спеціалізований сервіс та мобільний додаток для метеозалежних людей, який прогнозує різкі зміни погоди, сонячні спалахи, магнітні бурі та резонанс Шумана.

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