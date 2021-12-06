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Завіє снігом і посиляться морози: Україну накриє сильна негода

6 грудня 2021, 11:26

В деяких областях варто чекати снігу з дощем, а також ожеледиці.

Україну завіє снігом, а подекуди будуть іти дощі / УНИАН

В Україні найближчими днями суттєво погіршаться погодні умови. Виходячи на вулицю, доведеться тепло одягатися, адже очікуються снігопади і посилення морозів.

Також українців чекає ожеледь, попереджають синоптики Українського гідрометцентру.

Погода в Україні 6 грудня

"6 грудня у західних та північних областях налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

До мокрого снігу та ожеледі варто бути готовими жителям наступних областей:

  • Волинської,
  • Житомирської,
  • Закарпатської,
  • Івано-Франківської,
  • Київської,
  • Львівської,
  • Рівненської,
  • Сумської,
  • Тернопільської,
  • Хмельницької,
  • Чернівецької,
  • Чернігівської.

В Укргідрометцентрі наголосили, що погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

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У низці областей варто чекати ожеледі та налипання мокрого снігу / Укргідрометцентр

В усіх інших областях погодні умови не нестимуть загрози.

Температура вдень у більшості областей країни становитиме від 0 до +4 градусів, у центрі +4... +8, а на півдні до +11.

Погода в Україні 6 грудня / Укргідрометцентр

Погода в Україні 7 грудня

Завтра, 7 грудня, майже по всій території країни очікуються опади: на заході – сніг, у північних областях – дощ зі снігом, у решті областей, крім Донецької, Луганської та Запорізької, буде дощ. У трьох згаданих областях на сході опадів не очікується. При цьому температура повітря в Україні суттєво не зміниться.

Погода в Україні 7 грудня / Укргідрометцентр

Якою буде погода 8 грудня

У середу, 8 грудня, на заході держави посиляться морози. Загалом похолодає по всій території країни. У центральних, північних, південних і частини західних областей очікують опади – дощ і сніг.

Погода в державі 9 грудня

Четвер, 9 грудня, ознаменується ще сильнішими морозами – подекуди вони досягатимуть -9 градусів. Проте опадів стане менше – лише на сході йтиме дощ.

Погода 10 грудня

У п’ятницю, 10 грудня, температура в Україні підвищиться, але при цьому в усіх західних областях йтиме сніг, подекуди із дощем.

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