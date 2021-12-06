Завіє снігом і посиляться морози: Україну накриє сильна негода

В деяких областях варто чекати снігу з дощем, а також ожеледиці.
В Україні найближчими днями суттєво погіршаться погодні умови. Виходячи на вулицю, доведеться тепло одягатися, адже очікуються снігопади і посилення морозів.
Також українців чекає ожеледь, попереджають синоптики Українського гідрометцентру.
Погода в Україні 6 грудня
"6 грудня у західних та північних областях налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.
До мокрого снігу та ожеледі варто бути готовими жителям наступних областей:
- Волинської,
- Житомирської,
- Закарпатської,
- Івано-Франківської,
- Київської,
- Львівської,
- Рівненської,
- Сумської,
- Тернопільської,
- Хмельницької,
- Чернівецької,
- Чернігівської.
В Укргідрометцентрі наголосили, що погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
В усіх інших областях погодні умови не нестимуть загрози.
Температура вдень у більшості областей країни становитиме від 0 до +4 градусів, у центрі +4... +8, а на півдні до +11.
Погода в Україні 7 грудня
Завтра, 7 грудня, майже по всій території країни очікуються опади: на заході – сніг, у північних областях – дощ зі снігом, у решті областей, крім Донецької, Луганської та Запорізької, буде дощ. У трьох згаданих областях на сході опадів не очікується. При цьому температура повітря в Україні суттєво не зміниться.
Якою буде погода 8 грудня
У середу, 8 грудня, на заході держави посиляться морози. Загалом похолодає по всій території країни. У центральних, північних, південних і частини західних областей очікують опади – дощ і сніг.
Погода в державі 9 грудня
Четвер, 9 грудня, ознаменується ще сильнішими морозами – подекуди вони досягатимуть -9 градусів. Проте опадів стане менше – лише на сході йтиме дощ.
Погода 10 грудня
У п’ятницю, 10 грудня, температура в Україні підвищиться, але при цьому в усіх західних областях йтиме сніг, подекуди із дощем.
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