Завалить снігом, вріже дубак: українці дізналися терміни крижаного прогнозу

/ Pexels/Ivan Babydov

Погода в Україні у четвер, 20 жовтня, характеризуватиметься невеликим, у східних областях помірним дощем, вночі місцями з мокрим снігом, лише у західних та південно-західних областях вдень без опадів.

Температура вночі 0-5 ° тепла, на півдні та сході країни до 8°; вдень 5-10 ° тепла; в Карпатах вночі від 3 ° тепла до 2° морозу, повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві 20 жовтня невеликий дощ. Температура вночі 3-5 ° тепла, вдень 7-9 ° тепла.

Температурні гойдалки

До кінця жовтня в Україні пануватиме тепла і суха осіння погода. Температура повітря буде навіть вищою за норму, розповів директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

Однак на кілька днів в Україну таки прийде короткочасне похолодання. Такий прогноз він оприлюднив у коментарі Каналу 24.

"Зараз температура повітря не характерна для цього періоду. Вона вища. Але це також нестабільний процес. Будуть короткочасні періоди похолодань, після яких знову повернеться теплий період", – зазначив Кульбіда.

Він додав, що температура повітря в Україні опуститься 20 – 22 жовтня. Після цього повернеться тепло, яке буде аналогічно нинішньому температурному режиму.

читайте такожЧи чекати арктичного Армагеддону: українці дізналися аномальний прогноз до весни

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

Читайте ще: